國銀去年阻詐逾百億 警示帳戶電子化通報縮凍結時間

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（中央社記者羅元駿台北13日電）金管會今天指出，2024年全年金融機構臨櫃關懷阻詐達1萬3580件，攔阻金額為新台幣101億元、年增32.89%。金管會官員指出，目前金融機構已與司法警察機關合作，警示帳戶通報已採電子化，加速作業並縮短凍結帳戶時間。

根據金管會統計，2024年全年臨櫃阻攔1萬3580件，金額逾101億元、與2023年76億元相比，金額年成長32.89%。

金管會銀行局主秘王允中在例行記者會指出，金管會已督導金融機構配合內政部警政署建立電子化平台，目前司法警察機關與金融機構間的警示帳戶通報已採電子化方式，加速作業效率。

王允中說，當銀行接獲司法警察機關通報警示帳戶後，應即暫停帳戶全部交易功能。現行銀行接獲司法警察機關的警示帳戶通報時，即刻進行通報資料確認程序，並立即暫停警示帳戶全部交易功能，即凍結帳戶。

王允中補充，目前共有38家銀行和郵局配合電子化平台通報機制。而警示帳戶採電子化可省掉紙本傳送時間，不過銀行端還是有查證程序，通報至凍結時間已可大幅縮短至10分鐘至半小時。

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王允中也提到，金管會也研擬強化警示帳戶控管，對控管欠佳的金融機構要求改善，而成效良好的金融機構則研擬頒獎表揚、經驗分享等獎勵措施，或是在公平待客評核項目加分，但詳細獎懲制度還在研擬中。

金管會強調，打擊詐欺為政府重要政策，金管會亦將金融機構協助防制犯罪視為重要一環，將持續督導金融機構與執法機關合作，透過公私協力完善金融防詐網，減少民眾財產損失。（編輯：潘羿菁）1140313