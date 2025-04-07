關稅風暴來襲 台股狂殺2000點新台幣大貶逾1.2角

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（中央社記者潘姿羽台北7日電）美國總統川普宣布對等關稅引爆全球股災，台灣股匯市清明連假休市2天，雖躲過海嘯第一排，今天開盤難逃補跌命運，台股狂洩逾2000點，新台幣兌美元重挫逾1.2角，跌破33.2元。

川普2日宣布對等關稅，在全球掀起驚濤駭浪，股市全面血洗，3、4日短短2個交易日，美國道瓊工業指數從42225.32點跌到38314.86點，下跌3910.46點，跌幅9.26%，那斯達克指數2天跌幅11.43%，費城半導體指數跌幅更高達16.73%。

川普對等關稅公布之際，台灣正值清明連假，躲過首波衝擊，政府連假期間緊鑼密鼓召集會議，說明支持方案、對美談判策略，並找來財金部會討論金融穩定措施；金管會6日晚間宣布，自4月7日起至4月11日，調降每日盤中借券賣出委託數量，以及調升融券保證金成數等穩定措施。

政府全力穩住市場信心，台股難逃沉重賣壓，今天清明連假後開盤，跳空崩跌超過2000點，失守2萬點大關，權值股台積電開盤鎖跌停848元，大跌94元，創有史以來最大跌點，失守900元。

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新台幣兌美元匯率今天以33.09元開盤後，匯價直線下挫，連破33.1元、33.2元兩道關卡，最低觸及33.209元，重貶1.21角，不過盤中並未改寫新低，甚至未觸及上週低點33.274元。

匯銀人士分析，央行上週就明顯加大調節力道，真槍實彈進場阻貶，展現態度，而在連假期間，也參與穩定金融市場會議，在央行力守之下，新台幣匯率跟進金融市場走貶，但不至於過度恐慌。（編輯：張均懋）1140407