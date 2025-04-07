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對等關稅衝擊PCB股價 牧德：設備3%輸美直接風險不大

2025/4/7 10:41
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（中央社記者江明晏台北7日電）對等關稅震撼彈衝擊PCB族群股價，業者指出，短期而言，合約都是由客戶負責關稅，中長期要跟客戶討論協商；牧德表示，「直接風險不大」，PCB設備訂單集中亞洲，只有3%輸美，半導體設備全是亞洲訂單。

美國總統川普宣布將課徵對等關稅，引爆全球股災，台灣被課徵32%，與台廠主要生產基地有關的越南、泰國也分別被課徵約46%與37%的高關稅，4月9日起生效。

台股今天開盤後重挫逾2000點，多檔權值股亮綠燈，PCB族群指標股如健鼎、臻鼎-KY、欣興、華通、台光電、金像電、牧德也下殺跌停。

多家PCB業者均表示，會與客戶討論因應之道，對美國製造先採取觀望態度，同時針對業務訂單、供應鏈、生產成本及財務資金等風險，進行相關盤點及檢視，也會關注供應鏈利潤壓縮問題。

先前因應中美貿易戰，多家台資PCB廠近期才在泰國陸續開出產能，業界高層對中央社記者坦言很無奈，接下來只能「走著瞧」。華通回應指出，短期而言，會依照貿易條件走，合約大部分都是FOB（Free On Board，船上交貨），並不含稅，也就是客戶負責通關稅務相關事項，至於中長期的衝擊，還是要跟客戶討論協商。

PCB與半導體檢測設備廠牧德表示，業務訂單沒有直接受到關稅衝擊，因PCB設備訂單集中於亞洲國家，只有3%輸出美國，且已完成首批出貨，而輸美訂單都採FOB交易條件，並無任何關稅加徵問題，半導體設備則全是亞洲的訂單。

牧德表示，生產製造成本影響也有限，因美國品牌的零組件主要是工業電腦，若其價格有不合理的調漲，已備有替代商品可隨時取代，其他美製零件總價低於總成本0.2%。

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整體而言，牧德指出，對等關稅直接風險不大，不過因關聯性連動產生的間接性風險，如全面性物價上漲，甚至因經濟衰退造成市場萎縮的影響，還需密切觀察與適時調整，而關稅衝擊勢必會削弱或淘汰不少競爭對手，未嘗不是契機，牧德不排除在適當時機審慎進行有互補綜效投資或併購，以擴大營運規模及市占率。

騰輝-KY表示，騰輝-KY海外子公司不像其他公司是直接銷售，所以衝擊比較小，預計4月中調整內部售價，以因應美國對全球增加的關稅。（編輯：林家嫻）1140407

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