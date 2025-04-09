對等關稅上路 雲科工業區廠商協進會：大家且走且看

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（中央社記者姜宜菁雲林縣9日電）美國對等關稅今天上路，雲林科技工業區廠商協進會表示，各行各業影響不一，銷售比例越高，相對影響越大，大家且走且看。

雲林縣政府今天召開「美國對等關稅」衝擊座談會，邀集國民黨立委張嘉郡及經濟部、財政部、雲林科技大學、虎尾科技大學及工商界代表共同研析對策。

在新加坡參訪的縣長張麗善透過越洋電話，強調縣府與企業站在一起；張嘉郡承諾會扮演中間橋梁，將地方產業與地方政府聲音帶到中央。

雲林科技工業區廠商協進會理事長、巧新科技工業公司董事長黃聰榮說，各行各業影響性不一，銷售比例越高相對影響越大，對等關稅上路，大家走著瞧。

黃聰榮表示，自家公司銷美訂單佔10%，昨天出口的都不受對等關稅影響，今天出口就有關係，企業還在因應，端看客戶需求。

大井輕金屬公司總經理劉人瑋指出，自家商品供應汽機車及自行車產業、航太產業使用，而美國訂單佔總銷售額的20%到30%間，在第一波鋼鋁稅時已帶來一波衝擊，如今對等關稅上路影響更甚。

劉人瑋提到，目前已經有收到客戶通知，部分訂單要暫停交貨，公司目前應對措施有暫時調整內部班別配置以及產線規劃，以因應此波市場變動與挑戰；接下來，也會持續觀察政府與美國協商進展，視未來政策走向如何，再進一步調整應對策略。

雲林縣商業會理事長李明石認為，此時總統賴清德應出面，朝野人士要同心協力，呼籲藍綠停止大罷免，在野政黨盡早解凍遭凍結預算，團結一致將此次傷害降到最低。

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製作果凍、千層派的豐喜食品檢視上一季訂單出貨順暢，但擔憂4月後，因應訂單而訂購的材料將受到衝擊，倘若訂單生變恐造成原物料囤貨問題。

根據雲林縣政府統計，受到對等關稅影響的廠商有1075家，主力產業類別為食品製造業佔13%、金屬製品製造業佔13%、塑膠製品製造業佔10%、化學材料製造業7%、化學製品製造業6%、紡織業6%、機械設備製造業6%。（編輯：陳仁華）1140409