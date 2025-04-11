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資策會攜手台灣大哥大 提升中小企業資安防護

2025/4/11 12:41（4/11 12:56 更新）
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資策會於11日宣布攜手台灣大哥大推出Security Operation Center（SOC）監控託管服務。圖左起台灣大哥大資訊長蔡祈岩、資策會資安所所長李榮三、台灣大哥大企業服務事業商務長朱曉幸、資策會資安所業務總監林岳。（資策會提供）中央社記者蘇思云傳真 114年4月11日
資策會於11日宣布攜手台灣大哥大推出Security Operation Center（SOC）監控託管服務。圖左起台灣大哥大資訊長蔡祈岩、資策會資安所所長李榮三、台灣大哥大企業服務事業商務長朱曉幸、資策會資安所業務總監林岳。（資策會提供）中央社記者蘇思云傳真 114年4月11日
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（中央社記者蘇思云台北11日電）企業面臨日益複雜的網路威脅，資策會今天宣布攜手電信業者台灣大哥大，推出「新世代Security Operation Center（SOC）監控託管服務」，提供全天候資安監控管理服務、檢測等解決方案與顧問服務，可強化台哥大旗下客戶的整體資安防護。

根據國際研究機構顧能（Gartner）預測，全球資安服務市場2023年至2027年間的年複合成長率將達11%，顯示企業對網路安全的需求與關注度逐年上升。為扶植台灣資安產業發展，數發部數位產業署指導財團法人資訊工業策進會資安科技研究所（資策會資安所）發展即時網路流量監控分析、異常偵測及威脅回應等技術研發。

資策會今天透過新聞稿指出，啟動技術移轉與商業應用。資策會將擔任第三方資安顧問，運用數產署計畫的研發能量，提升台哥大資安平台的威脅偵測核心能力，協助推出新世代Security Operation Center（SOC）資安監控託管服務，強化台哥大旗下客戶的整體資安防護。

資策會長期致力於推動本土企業資安技術升級，這次運用即時資安監控技術，協助台哥大發展符合國際標準的SOC監控託管服務，未來除了提供客戶企業級的即時網路流量監控與分析，並確保系統運行穩定，有效抵禦日益複雜的網路威脅，降低駭客入侵的機會，保護資料不被侵害。

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資策會資安所長李榮三表示，隨著全球網路攻擊次數與複雜度不斷提升，資安技術成為每個企業不可或缺的關鍵。這次跟台灣大哥大的合作，透過SOC監控託管服務為更多中小企業提供資安支持，扶植國內企業在資安領域的創新實力。

台灣大哥大企業服務事業商務長朱曉幸表示，企業需要高效的工具確認資安威脅來源並迅速應對，尤其又以需要符合法規、有剛性需求的金融、醫療、電信等高監管大型企業，與以製造業為主的中小型企業，需即時資安監控。台灣大攜資策會推出「新世代SOC監控託管服務」，助企業面對資安威脅。（編輯：蘇志宗）1140411

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