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投資台灣再添動能 長沂國際3億蓋新北物流中心

2025/4/11 19:44
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（中央社記者劉千綾台北11日電）投資台灣事務所今天通過長沂國際擴大投資台灣案，長沂國際投資近新台幣3億元於新北市八里區，建設智慧物流中心。累計至今，投資台灣三大方案已吸引1678家企業，投資額超過2.5兆元，預估創造逾16萬個就業機會。

投資台灣事務所今天發布新聞稿表示，長沂國際以COMEBUY和COMEBUYTEA兩大品牌，引領手搖飲料市場；公司以獨創的專利萃茶機「Teapresso」，創造高品質茶飲，並提供多樣化的飲品選擇，致力於滿足多元顧客需求。

為優化物流配送效率，提升供應鏈整合能力，長沂國際投資近3億元於新北市八里區，建設智慧物流中心，導入自動化智能倉儲系統、AGV智慧機器人、WMS倉儲管理系統及RF無線終端機，實現即時庫存監控與無紙化管理，大幅提升運營效率。

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此外，長沂國際的物流中心將建置太陽能發電與智慧空調管理系統，有效降低碳排放與能源消耗，並規劃超過96%空間採用自然通風設計，減少機械換氣，確保環保與效能兼具，強化智慧物流技術，為供應鏈創造更高附加價值。

截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1678家企業，投資額超過2兆5415億元，預估創造16萬1304就業機會，其中「中小企業加速投資行動方案」已通過1139家中小企業投資約5793億元，帶來4萬988個就業機會。（編輯：楊凱翔）1140411

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