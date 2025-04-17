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國銀2月對中小企業放款增68億 寫10年同期第4低

2025/4/17 18:26
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（中央社記者羅元駿台北17日電）金管會今天公布，截至2025年2月底，本國銀行對中小企業放款餘額達新台幣10兆3687億元，較1月底新增68億元，新增數寫近10年來同期第4低；同時確定今年國銀對中小企業放款新增4600億元的目標。

金管會統計，截至2025年2月底止，本國銀行對中小企業放款餘額達10兆3687億元，月增68億元。而中小企業放款占全體企業餘額比率為64.19%、占民營企業放款餘額比率為67.96%，平均逾期放款比率為0.23%，較1月底減少0.03個百分點。

金管會銀行局副局長王允中今天在例行記者會分析，中小企業2月放款的月增數創近10年第4低，主要是企業到期還款不續借、清償還款減少利息支出。不過，整體餘額仍增加，主因為營運週轉金、購地貸款、聯貸案、土建築貸款和資本性支出貸款增加。

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金管會統計，截至今年2月底，放款餘額前5名銀行依序為第一銀、合庫銀、台銀、華銀與兆豐銀。至於與基期2024年12月相比，前2月放款增額第1名為永豐銀共219.61億元，依序為中信銀199.63億元、台新銀78.16億元、北富銀66.34億元和國泰世華銀63.51億元。

王允中說，今年度國銀對中小企業放款目標金額為4600億元；金管會將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。（編輯：楊凱翔）1140417

王允中
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