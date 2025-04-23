汽機車零配件展登場 貿協辦美國商機日助業者拓銷

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉千綾台北23日電）台北汽機車零配件展等3展今天登場，吸引來自17國、1000家廠商參展。美國總統川普關稅政策牽動全球供應鏈變化，貿協表示，今年展會特別規劃美國商機日、採購政策說明會等「前進美洲系列」活動，協助業者掌握全球布局趨勢。

由外貿協會主辦的台北國際汽機車零配件展（Taipei AMPA）與台灣國際智慧移動展（E-Mobility Taiwan）今天以全新「360° MOBILITY Mega Shows」品牌亮相，與台北國際車用電子展（Autotronics Taipei）同期展出，揭開2025年亞洲智慧移動產業的重要序幕。

貿協今天發布新聞稿表示，3展聯合展出，涵蓋傳統車用零組件、新能源車、智慧車電系統等領域，構築未來移動產業的全方位展示平台，展現台灣在智慧化與綠色永續趨勢下，移動產業的創新能量與供應鏈實力。

經濟部次長江文若、貿協董事長黃志芳等人出席開幕典禮，黃志芳致詞表示，移動從來不只是交通工具的演進，更是驅動人類文明與產業發展的核心動力。隨著智慧科技與永續理念持續融入移動產業，360° MOBILITY Mega Shows 將致力於呈現產業鏈中的創新成果與未來趨勢，持續打造國際買主與台灣企業對接的重要交流平台。

貿協表示，今年展會以「Drive Smart、Drive the Future」為主軸，來自17國、1000家廠商參展，使用2500個攤位，呼應智慧電動化與低碳轉型趨勢，展示車用電子、動力系統、能源應用、先進製造與照明技術等多元解決方案。

參展廠商方面，貿協指出，為升電裝、德州儀器、台達電子、新星充電、泓德能源、馳諾瓦、起而行綠能等指標廠商，將聚焦展示智慧電控、電能管理與充儲整合等創新應用；在汽車零配件與車燈照明領域，則由國全、南晃、秀山、慧國、耿鼎、龍鋒、佳欣等本土品牌，展現製造實力與系統整合能力。

透過 Google News 追蹤中央社

車用電子區有怡利電子、凱銳光電、微星科技、神達數位、凱士士與大亞電線電纜等重要企業，突顯台灣在智慧車輛核心零組件研發與應用上的關鍵角色。現場設有美國館與捷克館，展現台灣移動產業與國際供應鏈的深度連結。

因應近期關稅政策變動及地緣經濟挑戰，貿協表示，特別規劃「前進美洲系列」活動，包括美國商機日、採購政策說明會與汽車產業新鏈結等3場主題活動，協助業者掌握全球供應鏈重組的戰略機遇與全球布局。（編輯：張良知）1140423