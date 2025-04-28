加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
圖解加拿大選舉》總理卡尼率自由黨勝選 矢言贏得對美貿易戰
首頁 / 產經

元大金6/13改選 公布5董事4獨董提名名單

2025/4/28 19:46（4/28 20:18 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為元大金控大樓外觀。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
圖為元大金控大樓外觀。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者羅元駿台北28日電）元大金今天公告董事提名名單，董事包含翁健、黃維誠、馬維建、馬維辰與陳忠源，獨立董事為楊曉文、王詠心、李滿治和吳宗成，合計9席，元大金將在今年6月13日召開股東常會選出第10屆董事。

元大金今天公告第10屆董事提名名單及學經歷專業背景說明，總共5席董事和4席獨立董事、共9席，預計今年6月13日股東常會中選任新一屆董事會成員；其中現任元大金董事長申鼎籛未在名單上。

提名董事部分，包含現任金控總經理翁健，過去曾任元大銀董事長、元大金總稽核、元大銀總稽核、元大人壽董事等職。黃維誠為現任元大金策略長及國際事業處執行長，曾任元大證副董事長、總經理及元大銀執行副總經理等職務。

馬維建為現任元大文教基金會董事長、元大證及元大人壽董事；馬維辰為現任元大金、元大銀、元大人壽及元大文教基金會董事，也都在董事名單中。陳忠源則為現任元大金董事，連續第4屆被提名，曾任行政院政務顧問。

獨立董事部分，元大金指出，楊曉文現職為政治大學金融系教授及商學院金融研究中心主任，曾於金管會保險局等金融監理機關暨周邊事業擔任重要職務；王詠心曾任金管會證期局局長、財政部、中美洲銀行駐台國家辦事處代表多項職務。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

李滿治為金管會保險局前局長，曾任金融評議中心董事長、金管會主任秘書、金管會法律事務處處長等要職；第4位則是台灣科技大學資管系特聘教授、財團法人電信技術中心董事長吳宗成。

元大金說明，4位獨立董事專業背景涵蓋金控、證券、銀行及保險業務專長，並強化資安控管風險。（編輯：楊蘭軒）1140428

#元大金
#翁健
#楊曉文
延伸閱讀
上市金融業董事去年酬金出爐 中信金平均領9573萬奪冠市場震盪 14家金控首季賺1436億元年減8.68%新新併有進展 台新金將發行118.9億股普通股金管會擬大修內控內稽辦法 10銀行將設風控長
翁健
元大金任第3屆永續先行者聯盟主席 5大承諾拚淨零
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：