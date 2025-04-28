元大金6/13改選 公布5董事4獨董提名名單

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（中央社記者羅元駿台北28日電）元大金今天公告董事提名名單，董事包含翁健、黃維誠、馬維建、馬維辰與陳忠源，獨立董事為楊曉文、王詠心、李滿治和吳宗成，合計9席，元大金將在今年6月13日召開股東常會選出第10屆董事。

元大金今天公告第10屆董事提名名單及學經歷專業背景說明，總共5席董事和4席獨立董事、共9席，預計今年6月13日股東常會中選任新一屆董事會成員；其中現任元大金董事長申鼎籛未在名單上。

提名董事部分，包含現任金控總經理翁健，過去曾任元大銀董事長、元大金總稽核、元大銀總稽核、元大人壽董事等職。黃維誠為現任元大金策略長及國際事業處執行長，曾任元大證副董事長、總經理及元大銀執行副總經理等職務。

馬維建為現任元大文教基金會董事長、元大證及元大人壽董事；馬維辰為現任元大金、元大銀、元大人壽及元大文教基金會董事，也都在董事名單中。陳忠源則為現任元大金董事，連續第4屆被提名，曾任行政院政務顧問。

獨立董事部分，元大金指出，楊曉文現職為政治大學金融系教授及商學院金融研究中心主任，曾於金管會保險局等金融監理機關暨周邊事業擔任重要職務；王詠心曾任金管會證期局局長、財政部、中美洲銀行駐台國家辦事處代表多項職務。

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李滿治為金管會保險局前局長，曾任金融評議中心董事長、金管會主任秘書、金管會法律事務處處長等要職；第4位則是台灣科技大學資管系特聘教授、財團法人電信技術中心董事長吳宗成。

元大金說明，4位獨立董事專業背景涵蓋金控、證券、銀行及保險業務專長，並強化資安控管風險。（編輯：楊蘭軒）1140428