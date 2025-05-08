拚設備升級 威致煉鋼與軋鋼產線7、8月起暫時停工

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北8日電）電爐鋼筋廠威致今天召開重大訊息記者會，董事長郭素惠表示，為配合節能減碳設備安裝及試車作業，進行第2階段停工，煉鋼及軋鋼產線預計分別自今年7月及8月起分別停工約1個月及半個月，停工期間固定及相關費用損失估約新台幣7000萬元。

郭素惠表示，公司配合設備交貨安裝進度，同時考慮景氣淡旺季因素後，董事會決議通過，煉鋼及軋鋼產線預計分別自今年7月21日及8月5日起分別短暫停工。

其中，煉鋼產線停工1個月，產量約減少5萬噸；軋鋼產線停工半個月，產量減少大約2萬噸。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

郭素惠也指出，停工期間，營收會大幅下滑，僅出售庫存貨物，固定及相關費用損失估計約7000萬元。

郭素惠強調，但設備安裝完成後，除了可提高設備的節能減碳效能，提升產能及生產效率，有利生產成本下降外，同時也可降低產品單位碳排放量，相對降低未來環保相關成本支出，有助長期競爭力提升。（編輯：林家嫻）1140508