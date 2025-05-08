川普關稅政策3因素影響 國銀3月存款水位降480億

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（中央社記者羅元駿台北8日電）金管會今天公布本國銀行2025年3月存放款餘額統計數，3月存款餘額較2月減少新台幣480億元、放款則增加4721億元。官員分析，存款水位下降主要是投資人考量美國總統川普政策帶來高度不確定性，資金暫時撤出股匯市，企業因應關稅戰提前拉貨需支付貨款，以及保險業定存解約轉出。

金管會在今天例行記者會公布，截至2025年3月底止，38家本國銀行存款餘額達59兆9457億元，較2月的59兆9937億元，減少480億元。

金管會銀行局副局長王允中說明，國銀3月的存款較2月減少480億元，主要有3因素，第1、美國總統川普上任後提出對等關稅政策，但他的政策與態度反覆讓投資人較無所適從，因此將資金撤出股匯市；第2、企業因應關稅戰提前拉貨、支付貨款；第3、保險業的銀行定存到期解約並轉到海外帳戶。

38家本國銀行3月放款餘額則為43兆2322億元，較2月增加4721億元、寫今年最大增額，整體國銀存放比為72.12%。觀察單月放款用途別，以週轉金月增3554億元最多額，其次是購置不動產放款月增826億元，企業投資月增175億元，購置動產則月增166億元。

王允中分析，3月放款項目中的週轉金月增3554億元，主要原因是企業季底作帳與資金調度。另外，企業投資增加175億元，主要是海外企業有大額借款供併購用。

王允中說明，至於購置不動產放款月增數達826億元，主要是市場的購屋需求仍大，以及新青年安心成家貸款和自用住宅貸款都持續增加。

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金管會今天同步公布2025年前3月本國銀行稅前盈餘達1446.2億元，創歷史同期新高。王允中說，本國銀行3月單月稅前盈餘則為445.6億元，較2月減少18.8億元，主要是投資及其他淨收益減少、營業費用增加。

其中，國內總分行（DBU）今年前3月稅前盈餘1019.9億元、年減9.2%；海外分行2025年前3月稅前盈餘172.3億元，年增2.8%，大陸地區分行2025年前3月稅前盈餘為8.4億元，年減49.2%。國際金融業務分行（OBU）2025年前3月稅前盈餘為245.7億元，年增108.8%。（編輯：潘羿菁）1140508