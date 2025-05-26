集邦：北美CSP廠加強AI投資 企業SSD第3季將吃緊

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（中央社記者張建中新竹26日電）市調機構集邦科技今天表示，受惠北美雲端服務業者（CSP）持續加強人工智慧（AI）投資，預期將帶動企業級固態硬碟（SSD）第3季需求顯著成長，市場將轉為供給吃緊，價格有機會上漲10%。

集邦科技發布新聞稿指出，今年初由於供應商執行保守產能策略，儲存型快閃記憶體（NAND Flash）市場逐步轉向供需平衡。

集邦科技表示，美國對等關稅政策雖然破壞第2季市場的既有節奏，增添價格走勢變數，部分個人電腦製造商於第2季提前加速出貨，但未能有效刺激NAND Flash產品整體出貨，加上零售市場持續面臨下修壓力，供應商更加謹慎控制產能。

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集邦科技指出，近期儲存需求轉強，這波成長動能一方面來自輝達（NVIDIA）GB200等高階AI伺服器陸續出貨，另一方面，硬碟訂單開始加量，反映企業擴建趨勢，預期全年將持續增長。

集邦科技表示，在CSP的伺服器建置需求維持穩健下，SSD與硬碟皆受益於企業資本支出擴張，迎來訂單成長。在庫存水位偏低情況下，將支撐第3季企業級SSD價格上漲，漲幅達5%至10%。（編輯：張良知）1140526