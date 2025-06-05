台積電收998元千元大關差一步 台股震盪收漲56點

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（中央社記者潘智義台北5日電）台股今天受到美股收漲、台積電衝千元影響，大盤一度漲逾百點，越過21700點，但隨著台積電漲勢收斂，大盤指數也失守21700點收漲56點，台積電則收在998元，未能站穩千元大關。

加權指數終場收在21674.43點，漲56.34點，漲幅0.26%，成交值新台幣3587.29億元。

權值股台積電今天受到股東會利多影響，儘管股價沒站穩千元，尾盤仍急拉上漲8元，收998元；鴻海跌0.5元，收155.5元；聯發科收1245元，跌30元。

受惠伺服器需求，代工廠緯創4日公布5月合併營收約2084.06億元，月增55.87%，年增1.62倍，創單月歷史新高，今天股價一度漲逾5%，但終場漲0.88%收在115元；廣達同樣震盪收漲，漲0.54%收在281.5元。

電池備援模組（BBU）概念股新盛力漲1.96%、AES-KY收平，但興能高跌0.42%。

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群益投顧副總裁曾炎裕接受電訪表示，雖然台積電股東會釋出正面訊息發酵，台積電開盤站上千元大關，帶動台股上漲逾百點，AI股也跟著走強，但隨後台積電漲勢收斂，指數漲幅也縮小，短線恐持續區間震盪，除非美科技股重挫，或輝達（NVIDIA）股價持續大漲，台股才易有大跌或大漲的機會。

曾炎裕指出，時序已進入6月，基金經理人季底作帳可能將資金轉到中小型股，或具題材的電池備援模組、伺服器族群。（編輯：楊凱翔）1140605