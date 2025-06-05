保險法三讀修正 金管會將設專案工作小組加強宣導

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（中央社記者羅元駿台北5日電）保單免強制執行的門檻定案後，金管會保險局副局長蔡火炎今天表示，近期會與銀行局、壽險公會、銀行公會成立專案工作小組，對各銀行宣導修法重點以及督導銀行針對不得扣押但尚在扣押中的保單，儘速向法院申請撤銷。

立法院會6月3日三讀修正通過保險法部分條文修正草案，明定未來債務人的壽險契約解約金若低於中央或直轄市公告每人每月最低生活費1.2倍計算的6個月金額中最高標準者（目前為台北市，約新台幣14萬6730元），不得扣押或強制執行。

外界關心，保險法修正後不得強制執行的保單，若尚在法院扣押中是否會加速撤銷。

蔡火炎今天在例行記者會說明，保險局近期會與銀行局、壽險公會、銀行公會成立專案工作小組，宣導修法重點，向銀行及其轉投資的資產管理公司宣導依法不得扣押的保單外，也督導銀行不得扣押但尚在被扣押中的保單，儘速向法院申請撤銷。

蔡火炎指出，金管會4月初有開會請國內銀行研議未來新法公布施行後，短期內減少保險契約的執行案件量。

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蔡火炎表示，保險局也會與司法院、各執行法院、法務部、壽險公會、銀行公會等單位研商加速撤銷扣押保單一致可行的處理作法。

蔡火炎補充，本次保險法修正通過後所涉後續須配合發布相關公告或子法。例如，公告為推動提升基本保險保障政策，解約金債權不可以作為扣押或強制執行標的的人壽保險契約、訂定保險業作業委託他人處理的子法規範、公告可以透過保險經紀人向國外保險業投保的保險等。（編輯：林家嫻）1140605