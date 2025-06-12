加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
影片／陳晨威連續33場敲安打 追平中職、亞洲紀錄
首頁 / 產經

鼓勵銀行進駐高雄專區 金管會預告辦法提2鬆綁1限制

2025/6/12 20:51（6/12 21:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為金管會銀行局副局長王允中。（中央社檔案照片）
圖為金管會銀行局副局長王允中。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北12日電）為推動台灣成為亞洲資產管理中心，金管會今天提出「金融機構國內分支機構管理辦法」修正草案，銀行若要進駐高雄專區申請增設分支機構，將不受財務與業務條件、申設時間限制，但也明定新設分支機構後7年內不能遷移，後續將預告14天，有望在7月上路。

金管會銀行局副局長王允中今天在例行記者會上表示，這次修正「金融機構國內分支機構管理辦法」第3條、第4條、第5條，目的是鼓勵金融機構在地方資產專區設立分支機構，修正重點為2鬆綁與1限制。

王允中解釋，過去金融機構要進駐地方資產專區，有財務跟業務限制，也規定在5月跟11月前申請設立，這次修正後，不受財務與業務條件、申設時間限制，業者可隨時遞件申請。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

不過，王允中表示，如果業者進駐地方資產管理專區並獲准增設分支機構，除非經過主管機關核准遷移者外，在設立後7年內不得遷移。

媒體關注受惠銀行家數，王允中表示，目前已開辦財管2.0業務的13家銀行都有跟金管會申請進駐高雄專區，如果鬆綁財務跟業務限制後，其中有1家銀行可因此受惠。不過，後續可能有其他銀行進駐，也有望受惠。（編輯：林家嫻）1140612

#金管會
#高雄
#銀行局
#王允中
王允中
企業資金需求減、新台幣升值 國銀4月放款僅增328億股匯市震盪 金融3業前4月僅賺2816億、年減近3成
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

70
更多編輯台推薦新聞：