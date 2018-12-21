聯邦衛生資料顯示 美國人變胖又變矮

（中央社華盛頓20日綜合外電報導）根據一份今天公布的美國聯邦衛生資料顯示，近20年下來美國民眾不但變胖、腰圍變粗，平均身高也變矮。

這份報告並未就這項趨勢提出具體理由，但這樣的趨勢其實不令人意外，因為美國民眾一直為肥胖所苦，且多達4成美國民眾被視為肥胖，數字創下新高。

美國國家保健中心（National Center for Health）統計指出，美國成年人，無論男性與女性，平均體重、腰圍以及身體質量指數（BMI）在過去18年來都有所增加。數據是根據全國4萬7000多名、20歲以上成人體檢結果所得出。

根據可取得的最新2015-2016年資料，美國男性平均體重89.8公斤，比1999-2000年時增加3.8公斤。女性平均體重也由74公斤增至77公斤。

男性平均腰圍由39吋升至40吋，女性則由36吋變39吋。

美國男性在1999年時的平均身高175.6公分，到2015年則略減為175.4公分，這段期間女性平均身高也減少約1/10英寸（0.254公分）。

身體質量指數（BMI）方面，美國男性由1999年的27.8升到2015年的29.1。同時期女性由27.8升至28.2，正常的BMI應在18.5至24.9間，顯示美國男性和女性都「過重」。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）最新資料顯示，有39.8%美國人被認為屬肥胖，總人數高達9300萬人。（譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）1071221