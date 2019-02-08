華航機師罷工 桃猿赴石垣島航班不受影響

桃園市機師職業工會8日上午6時發動罷工，Lamigo桃猿隊剛好是早上10時要搭乘華航前往石垣島，不過華航宣布從桃園出發的航班，中午12時以前不受影響，會照原定計畫啟程。桃猿隊總教練洪一中（前左）與隊員一起到櫃檯報到。中央社記者張新偉攝 108年2月8日

（中央社記者楊啟芳桃園8日電）桃園市機師職業工會今天上午6時發動罷工，Lamigo桃猿剛好今天上午10時搭乘華航班機前往石垣島，不過華航宣布從桃園出發的航班，中午12時以前不受影響，會照原定計畫啟程。

桃園市機師職業工會宣布從今天凌晨6時啟動罷工行動。今天恰好Lamigo桃猿要飛往石垣島，且是搭乘華航，不過稍早華航發布消息，指出中午12時之前出發航班不受影響，桃猿搭乘班機為10時起飛的2124航班。

雖然沒有受到影響，不過桃猿球員張閔勛指出，看到消息時有嚇了一跳，不過還好航班正常；黃敬瑋則表示，並不擔心去不成，他笑說：「大不了回嘉義練。」

第4次去石垣島的林樺慶也表示不擔心，但要是真的沒辦法去，會感到有點可惜，他說：「因為我每次去都很珍惜，有舞台可以發揮，還可以去學習日本的觀念和技術，畢竟不是每個人都有機會，希望可以好好調整、表現。」

Lamigo桃猿與日本職棒千葉羅德海洋隊的「亞洲門戶交流戰」，已進行至第4屆，將於9、10日12時（台灣時間）在石垣市營棒球場舉行。（編輯：王永志）1080208