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屏東縣春日鄉清晨雷雨交加 13日停班停課
首頁 / 生活

高雄彰化雲林台南豪大雨 經部發布一級淹水警戒

最新更新：2019/08/13 09:41
台南地區12日晚間開始下起大雷雨，東區裕農路與仁德區太子路口的國道1號涵洞下方積水無法通行，13日警方到場疏導交通。中央社記者楊思瑞攝 108年8月13日
台南地區12日晚間開始下起大雷雨，東區裕農路與仁德區太子路口的國道1號涵洞下方積水無法通行，13日警方到場疏導交通。中央社記者楊思瑞攝 108年8月13日

（中央社記者廖禹揚台北13日電）中南部地區今晨豪大雨，經濟部水利署針對高雄市、彰化縣、雲林縣、台南市發布一級淹水警戒，經濟部水災緊急應變小組二級開設。

截至上午9時15分，一級淹水警戒地區包括高雄市湖內區、茄萣區，彰化縣大城鄉、芳苑鄉，雲林縣虎尾鎮、莿桐鄉、二崙鄉，台南市中西區、東區、南區、北區、安平區、安南區、永康區、歸仁區、仁德區、關廟區。

二級淹水警戒地區包括高雄市岡山區，彰化縣埤頭鄉、竹塘鄉、二林鎮，雲林縣斗南鎮、大埤鄉、土庫鎮、斗六市、西螺鎮、北港鎮、水林鎮、元長鄉，台南市新市區。

經濟部水利署表示，凌晨受西南氣流影響，造成台南、高雄、雲林、彰化及屏東共33處積水，經濟部立即馳援5部抽水機，全力支援拹助地方。

氣象局豪雨特報指出，受西南風影響，中南部、台東南端上午易有短時強降雨，彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨。（編輯：李信寬）1080813

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