外送員之死 勞動部金管會擬攜手撐起保護傘

（中央社記者郭建伸、劉姵呈台北14日電）美食平台接連發生兩起車禍事故，勞動部長許銘春今天表示，將協助外送員成立工會，並要求業者幫忙加保營業用機車商業保險。金管會主委顧立雄表示，產險公會一週內將發函給勞動部，提供具體建議。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天初審中高齡者及高齡者就業促進法草案，許銘春應邀備詢。國民黨立委李彥秀質詢時問到，包含外送的新型態共享經濟，是否屬於勞雇關係。

許銘春對此回應，台灣有8萬人從事外送員，7家平台業者，雖然現行法律沒辦法完全適用外送員跟平台業者的關係，但仍然有判斷標準，政府不容許「假承攬真僱傭」。勞動部也有跟個別外送員了解洽談過，由於外送員目前還沒有組成工會，勞動部將協助外送員成立工會爭取權益。

國民黨立委蔣萬安質詢時追問，如果最後認定是承攬關係，業者不願替外送員投保勞健保，勞動有何因應作法。

許銘春說，勞動部將要求承攬的定作人，替外送員加保商業保險，就外送時的風險能有一定保障；外送員牽涉議題廣泛，勞動部本來就有準備跟金管會及相關部會，討論增加商業保險種類、營業用機車等問題。

許銘春說，這週將先跟金管會研議商業保險，包含意外險及營業用機車保險。

針對國慶連假期間發生2名外送員車禍身亡，國民黨立委賴士葆、民進黨立委余宛如等人，也在財政委員會關注外送員投保保險問題。

賴士葆表示，美食平台與外送員大多是承攬制，因此沒有勞健保，不過，美國Uber Eats平台就有替外送員投保意外險，只要民眾下單，外送員的意外險保障就會啟動，質疑台灣美食外送平台為何沒有替外送員投保。

金融監督管理委員會主委顧立雄表示，因兩者屬於承攬制，所以業者沒有替外送員投保意外險，若委員有此建議，會請產險公會發函給勞動部，會請產險公會主動在一週內向勞動部說明意外險等相關保障，及提供具體建議。

余宛如也詢問，是否可以走向強制納保。顧立雄解釋，意外險屬於商業保險，並非強制險，須由雇主向保險公司承保，因此要看雙方契約的關係；不過他強調，若平台與某家保險公司約定好，這是可行的，往後確實可以加強商業保險的設計，提供外送員更好的保障。（編輯：楊凱翔）1081014