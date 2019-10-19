卵巢癌8年復發3次 護理師勇敢抗癌活出精采人生

台中榮總19日舉辦真愛關懷卵巢癌病友會，曾任護理師的陳小姐（左）現身分享抗癌經驗，鼓舞病友們勇敢活出亮麗人生。陳小姐也感謝婦科主任呂建興（右）持續鼓勵、給予希望，助她面對病魔。中央社記者趙麗妍攝 108年10月19日

（中央社記者趙麗妍台中19日電）陳小姐在8年前發現罹患卵巢癌，接受治療並保留右側卵巢，婚後產下一女，面對腫瘤一再復發，歷經3次開刀，陳小姐一度失望，但她聽從醫囑不放棄，勇敢抗癌活出精采生活。

台中榮總今天舉辦真愛關懷卵巢癌病友會，醫療照護團隊授課卵巢癌復發治療，增進病友治療後自我照護能力，多名病友、家屬出席，陳小姐現身分享她的抗癌經驗，鼓舞病友們勇敢抗癌，活出自我亮麗人生。

今年42歲的陳小姐曾擔任護理師，8年前她在結婚前夕發現罹患卵巢癌1期，左側卵巢發現10公分的腫瘤，病理狀態為亮細胞，是一種惡性度高易復發腫瘤。罹癌之初陳小姐驚訝又難過，先生不離不棄陪她走過抗癌路。

醫師保留陳小姐的右側卵巢，化學治療結束後，陳小姐接受人工受孕，順利產下一女。未料在定期追蹤檢查時，在右側卵巢發現6公分腫瘤，她勇敢接受手術及化療，隔年開刀切除腹膜腫瘤。

陳小姐今天現身分享，「真的是我得癌症嗎？」「我還有機會成為媽媽嗎？」她表示，治療時全身倦怠、食慾不振，後來癌細胞轉移，面對一次次的復發，曾對治療感到茫然與無助。

陳小姐說，難過也是一天，開心也是一天，她勇敢接受治療，目前已完成療程，現在的生活重心，除照顧女兒也會和家人出國旅遊，經營屬於自己的精采生活。

婦科主任呂建興表示，卵巢癌在台灣每年約有1500多名新病例發生，因位處骨盆腔深處，不易早期發現，被形容是「婦科癌症中最可怕的隱形殺手」。

呂建興指出，當腫瘤逐漸長大壓迫到鄰近器官，會出現一些輕微的症狀，如腹痛、腹脹、消化不良，常被誤認為是腸胃問題，發現時都已很晚期，高居婦科腫瘤死亡率第一，呼籲民眾罹患卵巢癌，即早接受治療，可提高存活率。（編輯：方沛清）1081019