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因應武漢肺炎疫情 港澳人士2/7入境需居家檢疫

最新更新：2020/02/06 19:56

（中央社記者邱俊欽桃園機場6日電）因應武漢肺炎疫情，港澳人士從明天起，在入境後需要居家檢疫14天，從港澳來台的旅客今天均表示知道新規定，有人說會積極配合，但有人坦言若是如此，會取消來台。

因應嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）疫情，中央流行疫情指揮中心昨天舉行記者會宣布6日起，入境民眾如有中港澳旅遊史，需列入居家檢疫對象，但有申請獲准至港澳返國者，須自主健康管理14天，居住地在中國各省市的大陸人暫緩入境。

指揮中心也指出，港澳人士從7日起，入境後需居家檢疫14天，外國人士從7日起，14天內曾經入境或居住於中國、香港、澳門的外籍人士，暫緩入境。

此外，大陸委員會今天也宣布，有鑒於武漢肺炎疫情趨於嚴峻，自7日0時起，暫停受理香港、澳門居民申請俗稱落地簽的臨時入境停留及「境外人士線上申辦系統」（雲端申請停留）。無論7日前已取得台灣有效入出境證件者，或已持有台灣效期內居留證、自港澳以外國家（地區）來台者，入境後必須進行居家檢疫14天。

由於台、港、澳間的航班往來密切，今天不少從港澳搭機來台旅客表示，從搭機出發前，抵達機場時已戴起口罩；香港、澳門機場旅客戴口罩的比例相當高。

當被問到，是否知道從明天起港澳人士入境後需要居家檢疫14天，旅客幾乎都表示清楚這項規定，而且已從各項訊息中掌握台灣的防疫規定。

有旅客表示，「如果是這樣，需要居家檢疫，還是要做，畢竟是為了台灣好」，但也有人說「如果是這樣，應該就會取消來台行程」。

一名從香港來台就讀研究所的黎姓學生向中央社記者說，在得知台灣防疫規定後，決定提前來台，避免在開學前可能的變化，但他在搭機前已經掌握最新訊息。

一位港籍的葉小姐也說，因為很早前已經規劃好來台行程，為了考量臨時退票的損失，還是依照原訂計畫來台，同時也送給在台灣朋友一些防疫物資。（編輯：張芷瑄）1090206

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