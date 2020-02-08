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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛將其命名為2019新型冠狀病毒（Novel coronavirus, 2019-nCoV）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。
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武漢肺炎疫情9/100

網傳劇毒氰化物可治武漢肺炎 轉傳恐觸法

最新更新：2020/02/08 18:46
網傳「氰化物」可治療俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒，疫情指揮中心接獲民眾檢舉，緊急發布新聞稿駁斥，強調氰化物是劇毒恐致死，呼籲民眾勿轉發來路不明訊息，違者可依法開罰。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
網傳「氰化物」可治療俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒，疫情指揮中心接獲民眾檢舉，緊急發布新聞稿駁斥，強調氰化物是劇毒恐致死，呼籲民眾勿轉發來路不明訊息，違者可依法開罰。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者張茗喧台北8日電）網傳「氰化物」可治療俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒，疫情指揮中心接獲民眾檢舉，緊急發布新聞稿駁斥，強調氰化物是劇毒恐致死，呼籲民眾勿轉發來路不明訊息，違者可依法開罰。

近日有網友在社群網站中散布「氰化物可殺死武漢肺炎病毒跟預防染病，中國人快點服用」等言論，恐誤導民眾。

中央流行疫情指揮中心近日接獲民眾檢舉，今天特地發布新聞稿嚴正駁斥，強調氰化物是劇毒，會傷害大腦、心臟，導致意識不清，抽筋、昏迷、休克，甚至死亡，若有人誤信該言論而服用，將危害自身或他人健康。

指揮中心強調，冠狀病毒具外套膜，使用酒精、漂白水就能輕易且有效消毒，呼籲民眾勿隨意轉發來路不明訊息，以免觸法。

指揮中心表示，將依據「社會秩序維護法」第63條開罰，最高處3天以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰，民眾若收到來路不明的防疫資訊或偏方勿輕易相信或嘗試，以確保自身及他人安全。（編輯：陳俊碩）1090208

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