更多編輯台推薦新聞：
口罩需求殷切 業者共體時艱產能日夜全開不喊累
生活

口罩需求殷切 業者共體時艱產能日夜全開不喊累

影片／武漢作家封城紀實：不槍斃害人精難平民憤
兩岸

影片／武漢作家封城紀實：不槍斃害人精難平民憤

書摘／現代版官場現形記 還原吳音寧的北農風雲
文化

書摘／現代版官場現形記 還原吳音寧的北農風雲

專題／去年就發現疫情苗頭 台廠中衛備戰守住一片天
產經

專題／去年就發現疫情苗頭 台廠中衛備戰守住一片天

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
新聞專題
武漢肺炎疫情3/100

首批武漢包機解除隔離 台商：回家真好[影]

最新更新：2020/02/18 08:58
首批武漢包機回台的台商18日解除隔離，並宣導返家後需進行自主健康管理。其中在中區檢疫場所的69人18日一早分乘3輛遊覽車「出關」，他們直呼「回家真好」，並對政府協助返台表達感謝。中央社記者蘇木春攝　109年2月18日
首批武漢包機回台的台商18日解除隔離，並宣導返家後需進行自主健康管理。其中在中區檢疫場所的69人18日一早分乘3輛遊覽車「出關」，他們直呼「回家真好」，並對政府協助返台表達感謝。中央社記者蘇木春攝　109年2月18日

（中央社記者蘇木春台中18日電）因武漢肺炎疫情，首批包機回台246名在檢疫所的台商今天解除隔離，其中在中區檢疫場所的69人今天分乘3輛遊覽車「出關」，他們直呼「回家真好」，並對政府協助返台表達感謝。

防疫資訊

中央流行疫情指揮中心昨天召開記者會，首批包機回台的247名台商，除了1人確診還在治療中，其餘的246人集中檢疫場所密切健康監測，都在18日解除隔離，已宣導返家後需進行自主健康管理。

其中集中在中區檢疫場所的69人，今天上午6時10分，陸續分乘3輛遊覽車，在警方偵防車的引導下，統一送往台中朝馬轉運站與高鐵台中站，後續由家人載回或是搭乘交通工具接駁各自返家。

因武漢肺炎疫情，集中在中區檢疫場所的69人18日搭乘遊覽車「出關」，其中在中區檢疫場所的周姓工程師，出示在檢疫場所的餐飲照片，強調飲食沒有不佳。中央社記者蘇木春攝　109年2月18日
因武漢肺炎疫情，集中在中區檢疫場所的69人18日搭乘遊覽車「出關」，其中在中區檢疫場所的周姓工程師，出示在檢疫場所的餐飲照片，強調飲食沒有不佳。中央社記者蘇木春攝　109年2月18日

其中在科技廠工作的55歲周姓工程師，一下遊覽車便直呼「回家真好」，他說，平時在中國武漢工作，原先預計3月7日才能返台，與同公司11人幸運搭上首批包機返台，在集中檢疫場所14天感覺生活很不錯，並強調飲食沒有不佳的問題，雖然都只能隔離在房間內，但很感謝政府協助將他們接回。

周姓工程師說，得知包機回台的同一班機中有確診案例相當震驚，但也肯定政府做足防疫措施，希望政府能協助其他滯留在中國的民眾返台，台灣就是他們的家，讓大家都能平安回家。

另名68歲卓姓台商表示，政府做得相當好，這14天生活相當滿意，「吃得好、住得好、服務也好」，大家隔離都相當配合，中國疫情爆發後他相當緊張，當時報名返台，還好有搭上首批包機，希望其他台人也能返台，疫情雖然影響生意，但生命安全最重要。

此外，曾姓男子與中國籍配偶去年12月前往中國武漢探親，疫情爆發後滯留在當地，也搭上首批包機回台，曾男說，武漢封城都不能外出，3天才能外出採買1次，且還必須向當地主管機關登記，路上沒有車也沒有人，搭上包機回台時，機場也只有他們一架飛機。

曾男的妻子也大讚台灣政府防疫措施，媒體詢問她是否擔心在中國的家人，她則強調家人都很健康，其他不願回應。（編輯：葉俐緯）1090218

影片來源：中央社
因武漢肺炎疫情，首批包機返台的台商18日解除隔離，其中在中區檢疫場所的69人，上午分乘3輛遊覽車「出關」。中央社記者蘇木春攝　109年2月18日
因武漢肺炎疫情，首批包機返台的台商18日解除隔離，其中在中區檢疫場所的69人，上午分乘3輛遊覽車「出關」。中央社記者蘇木春攝　109年2月18日
延伸閱讀
首批包機台商18日解除隔離 持續自主健康管理武漢專機隨時可啟動 陳時中：遺憾中方不合作白牌運將又2親人確診 載過浙江台商疑為感染源台第10例武漢肺炎確診個案 13日解除隔離可望近日出院檢疫所4人接受心理輔導 孩子吵難入眠是主因武漢肺炎染病台商趴趴走 雄檢遠距偵訊查行蹤
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報