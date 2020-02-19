在疫情中準備開學 北市小學人力物力多管齊下

（中央社記者梁珮綺、陳怡璇台北19日電）小學25日開學在即，發燒篩檢、多用網路視訊避免集會、分流動線、消毒再消毒，將成為校園風景，北市各校嚴陣以待，部分學校人多或正在施工，仍盡量保持通風，也有學校考慮防疫物資有限，希望家長為孩子準備口罩。

台北市教育局主秘陳素慧陳素慧表示，北市263所中小學，市府要求學校需遵守防疫教育及工作守則，開學時將分流，在家量過體溫且額溫未超過37.5度、耳溫未超過38度的學生為一批、另一批為尚未量過者。

教育局也要求學校掌握校園學生及教職員工旅遊史或接觸史、盤點並準備足夠的防疫物資如口罩、耳（額）溫槍、酒精、洗手液或肥皂；開學後，校園出入口設置發燒篩檢站，只要進入校園者都必須量體溫。

學校每天也要監測教職員工體溫、維持教室通風、加強通報作業及加強消毒，守則要求學校每天下課後或翌日第一節課前，要使用稀釋漂白水消毒門把、桌面、電燈開關等學生經常接觸的物品表面。

敦化國小校長柯文賢表示，全校師生經調查，共有17個家庭有旅遊史，已經要求他們自主健康管理，目前皆無異狀；校園也已由北市環保局消毒過，家長也找了專業工程人員全面消毒教室。

柯文賢表示，會請學生在家量完體溫再到校，經過校門口的體溫測量儀再進教室，之後也會請老師複測；健康中心則配有2名護理師及有醫護背景的家長志工，協助身體不適的學生送醫。

柯文賢說，因校園在施工，會開單側窗戶兼顧通風與教學環境，但因教室空間小、學生多，課桌椅間距無法再拉遠，且因校園口罩備用量不夠，建議家長為孩子準備口罩。

福星國小校長陳清義則表示，教師會議、開學典禮、宣導活動等，前14天先改為網路視訊直播，不集合老師學生。

此外，開學當天規劃6道量體溫及噴酒精動線，第二天起門口檢查學生自主體溫記錄卡，在家沒量體溫者，在校門口量，超標者禁入教室，此外，家長無事先預約老師者禁入校園，也暫停常年泳訓、泳課及場地租借。

永春國小校長黃淑茹則說，開學日會分4路讓學生量完體溫再進校，也宣導家長不要陪同進校園。開學典禮則從室內活動中心移動到戶外操場，學生座位也會拉遠。

黃淑茹指出，校內防疫物資已經一個月以上的量並持續採購中，每間教室都會發配消毒液及酒精，也會跟師生宣導怎麼用。

幼兒園方面，中山幼兒園長陳玟秀表示，正在研議分批用餐，減少共桌吃飯的人數以避免交叉感染，並要求家長不要入園、孩子則要確實洗手才能進教室，並會用app提醒家長配合。

南港幼兒園長劉香蘭指出，幼兒園的孩童年齡更小、師生之間接觸更多，在防疫上難度更高，已成立防疫應變小組，不足的防疫物資則等中央調配。

此外，園方排定21日再大消毒、24日環境整理，並緊急採購耳溫槍，並提醒老師要確實盯著小朋友洗手。劉香蘭說，希望家長陪孩子入園也要戴口罩、量體溫、洗手，但不要上到教室所在的二樓，做出區隔。（編輯：陳清芳）1090219