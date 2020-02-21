武漢肺炎／中研院7人團隊2週合成瑞德西韋 純度達97%

武漢肺炎疫情延燒，美國實驗性抗病毒藥物瑞德西韋被認為是可能有效的治療藥物，中研院化學所副研究員陳榮傑（右2）研究團隊6日起從藥物起始物開始合成工作，20日取得經光譜鑑定、純度達97%的瑞德西韋。右3為中研院院長廖俊智。中央社記者吳欣紜攝 109年2月21日

（中央社記者吳欣紜台北21日電）藥物瑞德西韋被認為是可能有效治療武漢肺炎的藥物，中研院化學所副研究員陳榮傑研究團隊從藥物起始物開始合成工作，僅花2週時間就合成百毫克級瑞德西韋，純度高達97%。

武漢肺炎疫情延燒，美國實驗性抗病毒藥物瑞德西韋被認為是可能有效的治療藥物，國內學研單位分進合擊，其中中研院的研究團隊在6日接獲中研院院長廖俊智指示開始研究後，2週就合成百毫克級瑞德西韋。

陳榮傑今天指出，他的實驗團隊共有15人，這次接獲指示後就組成7人團隊進行合成工作，6日開始合成工作，終於在20日取得經光譜鑑定，純度達97%的瑞德西韋。

談到這次合成藥物上的困難，陳榮傑表示，實驗團隊根據美國原廠發表的論文看看是否能合成藥物，但由於合成原物料缺貨，有些原物料甚至下訂到現在2週都還沒送來，因此研究團隊必須從起始物開始合成，也讓原本合成步驟從11步擴大成25步才完成。

陳榮傑說，藥物合成工作艱鉅複雜，他們是僅僅7人的團隊，但每名同仁都具有強烈的使命感，盼對疫情有所貢獻，日以繼夜地投入研究工作，才能在短短2週內成功合成瑞德西韋。不過，如果未來要量產，還是必須取得美國原廠的授權。

廖俊智表示，這次的合成成果顯示中研院有能力承接藥物合成作業，但希望備而不用，未來因應疫情所需，可透過技術授權在台灣大量生產，支援國家防疫。（編輯：葉俐緯）1090221