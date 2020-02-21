更多編輯台推薦新聞：
美國武漢肺炎隔離者淪過街老鼠：我們不是活死人
國際

美國武漢肺炎隔離者淪過街老鼠：我們不是活死人

記者遭驅逐 華爾街日報：中國轉移武漢肺炎焦點
國際

記者遭驅逐 華爾街日報：中國轉移武漢肺炎焦點

早安世界》台灣武漢肺炎死亡首例 證實受浙江台商乘客感染
早報

早安世界》台灣武漢肺炎死亡首例 證實受浙江台商乘客感染

武漢肺炎肆虐鑽石公主號 最新疫情暨撤僑一次看
國際

武漢肺炎肆虐鑽石公主號 最新疫情暨撤僑一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
武漢肺炎疫情燒將開學 勞動部：不排除第二波防疫照顧假
首頁 / 生活
新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
新聞專題
武漢肺炎疫情1/100

武漢肺炎／中研院7人團隊2週合成瑞德西韋 純度達97%

最新更新：2020/02/21 11:51
武漢肺炎疫情延燒，美國實驗性抗病毒藥物瑞德西韋被認為是可能有效的治療藥物，中研院化學所副研究員陳榮傑（右2）研究團隊6日起從藥物起始物開始合成工作，20日取得經光譜鑑定、純度達97%的瑞德西韋。右3為中研院院長廖俊智。中央社記者吳欣紜攝　109年2月21日
武漢肺炎疫情延燒，美國實驗性抗病毒藥物瑞德西韋被認為是可能有效的治療藥物，中研院化學所副研究員陳榮傑（右2）研究團隊6日起從藥物起始物開始合成工作，20日取得經光譜鑑定、純度達97%的瑞德西韋。右3為中研院院長廖俊智。中央社記者吳欣紜攝　109年2月21日

（中央社記者吳欣紜台北21日電）藥物瑞德西韋被認為是可能有效治療武漢肺炎的藥物，中研院化學所副研究員陳榮傑研究團隊從藥物起始物開始合成工作，僅花2週時間就合成百毫克級瑞德西韋，純度高達97%。

武漢肺炎疫情延燒，美國實驗性抗病毒藥物瑞德西韋被認為是可能有效的治療藥物，國內學研單位分進合擊，其中中研院的研究團隊在6日接獲中研院院長廖俊智指示開始研究後，2週就合成百毫克級瑞德西韋。

防疫資訊

陳榮傑今天指出，他的實驗團隊共有15人，這次接獲指示後就組成7人團隊進行合成工作，6日開始合成工作，終於在20日取得經光譜鑑定，純度達97%的瑞德西韋。

談到這次合成藥物上的困難，陳榮傑表示，實驗團隊根據美國原廠發表的論文看看是否能合成藥物，但由於合成原物料缺貨，有些原物料甚至下訂到現在2週都還沒送來，因此研究團隊必須從起始物開始合成，也讓原本合成步驟從11步擴大成25步才完成。

陳榮傑說，藥物合成工作艱鉅複雜，他們是僅僅7人的團隊，但每名同仁都具有強烈的使命感，盼對疫情有所貢獻，日以繼夜地投入研究工作，才能在短短2週內成功合成瑞德西韋。不過，如果未來要量產，還是必須取得美國原廠的授權。

廖俊智表示，這次的合成成果顯示中研院有能力承接藥物合成作業，但希望備而不用，未來因應疫情所需，可透過技術授權在台灣大量生產，支援國家防疫。（編輯：葉俐緯）1090221

延伸閱讀
武漢肺炎新藥瑞德西韋國衛院完成合成 有助台灣自造美實驗藥有可能治武漢肺炎 中國搶註冊專利惹議掙扎至沒氣息 醫師：武漢肺炎患者猶如水中溺斃抗MERS藥物實驗成功 或有助治療武漢肺炎武漢肺炎新藥開發中 有條件供應台患者美抗病毒藥在武漢啟動試驗 首批761例患者
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報