國內教育領域博士畢業生最為肯定學位效益

（中央社記者蘇思云台北3日電）博士這條路究竟該不該走？國研院科政中心針對近17年來的博士畢業生進行了大規模網路調查，調查顯示7成5有效受訪者肯定博士學位效益。其中，教育領域博士畢業生認為最值得，生命科學領域最低。

國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心（國研院科政中心）在2002年即建置「科技人才與研究成果服務平台」（NPHRST），為瞭解博士求學動機和學位效益，針對在台灣居住就業的本國博士，共寄出29702份網路問卷，最終回收4897份有效問卷，回收率16.5%。

調查結果顯示，在有效回收問卷中，7成5博士畢業生肯定學位所帶來的效益，但不同領域者因就業需求差異而有不同看法。其中，以教育領域博士生認為最值得（84.9%），農業領域居次（79.9%），認為值得比例最低的是生命科學領域（62.8%）。

若以畢業年齡來看，年齡在45歲以上的博士認為值得比例居首（84.6%），其次為未滿30歲者（79.9%）。

國研院科政中心副研究員羅愛雁分析，博士畢業年齡愈年長者，在職進修比例愈高，滿意度也較高，可能反映求學動機是為工作進修，目的性較強。

羅愛雁建議，如果在學時期就想攻讀博士者，應盡快取得學位，不僅投入的時間與金錢成本偏低，由於畢業時較年輕，日後在求職市場也更搶手。

如果仍在多方考慮，羅愛雁認為，可先累積工作經驗，待日後有需求，再攻讀博士。

在台灣唸大學、後前往美國南加州大學攻讀神經科學博士學程的林明宜則以自身經驗表示，博士學位不要「為唸而唸」，最好「想清楚目的再唸」，像是工作需求或想更深入鑽研所學領域等，會更有方向感。（編輯：郭無患）1090303