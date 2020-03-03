防疫車隊4日上路 小黃和復康巴士待命派車

交通部長林佳龍宣布成立防疫車隊，桃園機場排班計程車自律委員會表示，根據交通部規畫，排班計程車服務對象為短途旅客，目前兩個航廈的計程車櫃台都已設置好排隊動線、標語等，4日凌晨零時起就會啟動服務。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 109年3月3日

（中央社台北3日電）交通部今天宣布防疫車隊4日上路，11日起若居家隔離檢疫者仍搭乘大眾交通工具返家或就醫，將處新台幣10萬到100萬元罰鍰；縣市規劃防疫小黃，徵用計程車，新北市則用復康巴士，但都由衛生局派車，解決相關民眾的需求。

台北市上月起推動防疫計程車，協助接送有就醫需求的居家隔離、檢疫者至醫院，民眾可撥打衛生局防疫專線，由人員判斷叫救護車或防疫計程車；費用部分，補貼小黃新台幣3500元。

若小黃有載到需求者，車資為使用者付費，按一般跳表計算；若小黃當天都沒有出車，則須待命。

台北市公運處一般運輸科長王郁凱表示，目前有2輛計程車由北市府「徵用」擔任防疫小黃，不得載送其他客人，只能接送居家隔離或檢疫者，採「包月制」，日薪為3500元，若當天沒有任何需求，仍須待命，截至目前為止，已出4趟車。

不過，一旦駕駛決定不再擔任「防疫計程車」，就必須在家自主隔離14天，每天仍有市府補貼3500元。

王郁凱舉例，若司機擔任防疫計程車一個月後就不願再繼續，薪水為3500元乘以30天，此外還有自主隔離14天的費用，即10萬5000元加上4萬9000元，為15萬4000元。

他說，自願加入防疫計程車者，必須先接受衛生局的衛教訓練，駕駛執勤時，全程必須戴手套、口罩，且要開窗，執勤後的車輛要進行消毒。

桃園機場排班計程車自律委員會主任委員黃良易3日表示，機場排班計程車司機在武漢肺炎期間，原本就會配戴醫療口罩及手套，並在完成每次服務後進行消毒，也呼籲乘客務必配合誠實告知，共同落實防疫。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 109年3月3日

新北市政府交通局運輸管理科科長林詩欽向中央社記者表示，新北市的防疫車隊選用復康巴士，目前提供一台給新北市衛生局，做為居家檢疫者運載的調派使用，收費方式比照計程車跳表收費，司機採包月制，由原本的復康巴士司機專任，過程中不會載到其他乘客；車輛、司機員數量未來會再視情況調整。

桃園市政府新聞處長詹賀舜表示，桃園市居家檢疫人數相較其他縣市為低，若有運送需求時，由衛生局與消防局協力，因應未來運送量提升，已參考其他縣市的規劃，研議防疫計程車數量，以及包車方式，如每日或每月包車。協助無呼吸道症狀，需至醫療院所就醫的民眾使用，並由衛生局統一派車。

詹賀舜說，市府也會輔導計程車司機進行教育訓練做好防護，以確保駕駛的健康安全，例如，全身著防護衣、手套、口罩等防護裝備。提供有就診需求的居家簡易民眾用車，也確保駕駛防護完整。

交通部長林佳龍宣布「居家檢疫者自機場返家交通規畫方案」將在4日上路，由交通部協調計程車、租賃車合作組成的「防疫車隊」，肩負起機場接送任務，規劃以排班計程車與租賃車提供點對點服務，協助將接觸人數減到最少。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 109年3月3日

台中市政府交通局運輸管理科長梁蕙嬿表示，因防疫計程車牽涉到衛生單位的需求，正與衛生局協調，並徵詢有意願加入徵召的計程車隊駕駛，針對防疫計程車數量、做法與教育訓練方式都還在討論當中。

梁蕙嬿說，台中市府針對計程車防疫，都是全面性推動，包括協助駕駛採購口罩、車隊購買酒精，並提供免費次氯酸水以及大型消毒計畫，目前定點免費的大型消毒計畫將持續進行到13日，並提醒駕駛落實自主消毒，讓乘客搭乘可以更安心。

台南市政府交通局長王銘德告訴中央社記者，目前台南居家隔離、居家檢疫及自我健康管理者的就醫，交由衛生局及民政局評估，再決定啟用哪一種交通載具，包括消防局救護車或私家車。

他表示，目前交通局也規劃計程車作為交通工具的備案，台南也有計程車隊願意配合，一旦衛生局等局處認為有需要動用計程車接送，備案就會啟動，搭配計程車司機的防疫訓練，提供防護用具及補助津貼等。

高雄市跟進召募「防疫計程車」，並舉行說明會詳細指導如何穿戴全套防護衣及服務標準流程。（高雄市衛生局提供）中央社記者王淑芬傳真 109年3月3日

高雄市召募防疫計程車提供居家隔離民眾就醫服務，已展開教育訓練，包括接送隔離民眾有標準流程，運將司機也要做好自我防護，全套防護衣如何穿戴，還要全程開窗通風。這項防疫措施將於近期簽約上路。

高雄市衛生局統計至2日，全市居家隔離有961人，為提供有就醫需求的民眾交通服務，召募防疫計程車初步正取4輛、備取3輛。衛生局簡任技正潘炤穎今天告訴中央社記者，市府提供防疫物資，包括防護衣的穿戴，也要求服務過程開窗通風。

防疫小黃分白班、小夜班，各2名司機，扣掉休息天數，上班天數約26天。由於防疫小黃司機無法接其他客人，一天酬勞新台幣3500元，月薪約9萬元，乘客免付費；如果乘客從機場入境搭乘目的地是外縣市則由搭乘者自行付費。

依照高市府規劃，有發燒或呼吸道症狀者仍要搭乘救護車，但是，居家隔離或檢疫有潛在風險的人若需要運輸服務，可透過防疫小黃協助就醫，或從機場載送回家。

防疫小黃上路之前，有需求者因為不能搭乘大眾運輸工具，除了由家人、朋友接送，只能聯絡志工、里長或局處協助。（編輯：陳清芳）1090303