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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情9/100

武漢肺炎／體溫計3月底前禁出口 旅客每人限帶2支出境

最新更新：2020/03/04 15:16
為確保防疫期間國內體溫計使用量充足，財政部關務署宣布，4日起全面管制出口體溫測量計至3月31日止。圖為財政部大廳人員防疫使用之額溫槍。中央社記者林俊耀攝　109年3月4日
為確保防疫期間國內體溫計使用量充足，財政部關務署宣布，4日起全面管制出口體溫測量計至3月31日止。圖為財政部大廳人員防疫使用之額溫槍。中央社記者林俊耀攝　109年3月4日

（中央社記者吳佳蓉台北4日電）為確保防疫期間，國內體溫計使用量充足，經濟部今天發布出口禁令，期限至3月底；海關表示，即日起配合加強查緝，旅客攜帶體溫計出境僅限2支；郵寄、快遞及海空運除有經專案核准外，一律不能出口。

防疫資訊

財政部關務署表示，因應武漢肺炎疫情蔓延，為使體溫計優先提供國內防疫使用，經濟部今天公告，即日起至3月31日止，將管制體溫計出口；管制的體溫計範圍，包括紅外線非接觸式額溫槍，接觸式額溫槍，耳溫槍，電子體溫計以及紅外線測體溫熱像儀等，但不包含水銀體溫計。

關務署副署長彭英偉表示，與口罩禁令相同，今天實施體溫計出口禁令後，不論數量多寡，除非有向經濟部國貿局申請專案核准，否則都不可以一般海運、空運、郵寄及快遞方式將體溫計報運出口。

在旅客自行攜帶出境部分，彭英偉指出，於合理自用數量範圍內仍可攜帶出境，不需向海關辦理報關，目前限量每人2支，主要是考量1支自用，若遺失或故障，還有另1支可備用；不論出國目的或旅客身分，限量就是2支，超量攜帶被查獲將遭沒入，情節重大還可處貨價3倍以下罰鍰。（編輯：紀淑芳）1090304

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