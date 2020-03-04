武漢肺炎／體溫計3月底前禁出口 旅客每人限帶2支出境

為確保防疫期間國內體溫計使用量充足，財政部關務署宣布，4日起全面管制出口體溫測量計至3月31日止。圖為財政部大廳人員防疫使用之額溫槍。中央社記者林俊耀攝 109年3月4日

（中央社記者吳佳蓉台北4日電）為確保防疫期間，國內體溫計使用量充足，經濟部今天發布出口禁令，期限至3月底；海關表示，即日起配合加強查緝，旅客攜帶體溫計出境僅限2支；郵寄、快遞及海空運除有經專案核准外，一律不能出口。

財政部關務署表示，因應武漢肺炎疫情蔓延，為使體溫計優先提供國內防疫使用，經濟部今天公告，即日起至3月31日止，將管制體溫計出口；管制的體溫計範圍，包括紅外線非接觸式額溫槍，接觸式額溫槍，耳溫槍，電子體溫計以及紅外線測體溫熱像儀等，但不包含水銀體溫計。

關務署副署長彭英偉表示，與口罩禁令相同，今天實施體溫計出口禁令後，不論數量多寡，除非有向經濟部國貿局申請專案核准，否則都不可以一般海運、空運、郵寄及快遞方式將體溫計報運出口。

在旅客自行攜帶出境部分，彭英偉指出，於合理自用數量範圍內仍可攜帶出境，不需向海關辦理報關，目前限量每人2支，主要是考量1支自用，若遺失或故障，還有另1支可備用；不論出國目的或旅客身分，限量就是2支，超量攜帶被查獲將遭沒入，情節重大還可處貨價3倍以下罰鍰。（編輯：紀淑芳）1090304