音樂家狄恩談確診武漢肺炎心情 影響台灣感到震驚傷心

音樂家布萊特狄恩2月底在台演出、3月初在澳洲確診感染武漢肺炎，他7日說，讓台北許多場音樂演出取消，多人隔離，感到震驚傷心。（圖取自facebook.com/brett.dean.official）

（中央社記者石秀娟雅加達8日專電）音樂家布萊特狄恩2月底在台演出、3月初在澳洲確診感染武漢肺炎，他昨天說，讓台北許多場音樂演出取消，多人隔離，感到震驚傷心，謝謝一路協助他的朋友，希望大家都健康。

布萊特狄恩（Brett Dean）2月底到台灣演出，3月初回到澳洲阿得雷德（Adelaide）後確診感染2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），目前在皇家阿得雷德醫院的隔離病房治療。

狄恩確診後，為了防疫，台北的國家音樂廳近日閉館消毒，原排定的演出取消，中央流行疫情指揮中心匡列147名曾與他接觸者，要求他們隔離，與他一起演出的國家交響樂團也決定暫緩到歐洲與日本巡演。

狄恩昨天在經紀公司Intermusica的網頁發文，感謝家人、朋友給他的慰問和支持。他一開頭就向國家交響樂團、在台灣的友人及民眾表示，得知確診後，有音樂會取消，許多人必須隔離，他感到震驚、非常傷心。

狄恩分享他出現症狀和就醫的經過，希望他的例子可以讓大家知道，儘管做了很好的預防措施，仍有可能被感染。

他說，身為音樂家常旅行，當這次新型冠狀病毒疫情出現後，他隨時很謹慎注意自己的狀況，和很多人一樣，他冬天偶爾咳嗽，但通常是自己服藥。

狄恩說，抵達桃園機場後，依規定在健康問卷上表明有咳嗽症狀，機場人員要求他量體溫，他當時沒發燒，抵達飯店後，他和其他旅客一樣，確定體溫正常才進飯店，他在台灣期間一天量多次體溫，每次回飯店、甚至在飯店用早餐前都量體溫，沒有該警覺的異樣，他也覺得自己沒有症狀。

他說，在排練期間，偶爾要壓住咳嗽，此外都還好，2天後，在國家交響樂團人員的建議下，他到醫院就醫，醫生診斷他的支氣管有輕微感染，開給他一些用藥，醫生跟他說，他不需要做新型冠狀病毒篩檢。

狄恩說，儘管如此，因為病毒容易散播，不可預測的特性，在台期間，他在密閉空間，例如計程車及飯店的公共空間都戴著口罩。

他說，經布里斯本（Brisbane）到阿得雷德時感覺身體狀況變差，雖然仍然沒發燒，在抵達阿得雷德後決定要就醫，從一些測試來看，他感染武漢肺炎的風險似乎很低，但為求安心，仍要求篩檢，才發現確診。

狄恩說，他在隔離病房已經第3天，身體狀況不是最好，但也沒有真的很不舒服，仍可和家人、朋友談話，在病房內活動。

布萊特狄恩覺得很感恩，也很幸運，能及早診斷，接受最好的治療，很多人沒有他這樣幸運。身為音樂家的他喜歡和人接觸，在隔離病房內，對他身心都是挑戰，謝謝一路協助他的朋友，希望大家都保持健康，他也能儘速康復。（編輯：郭中翰）1090308