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武漢肺炎／義大利首位市長病逝 全國逾2萬人感染釀1441死
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新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情2/100

高中生遊希臘返台確診武漢肺炎 全班停課14天學校消毒

最新更新：2020/03/15 16:09
台灣一名高中生1月與家人同遊希臘，出國很久，3月5日返台，15日確診2019冠狀病毒疾病，達停課標準。圖為14日希臘雅典有遊客戴上口罩防疫。（法新社提供）
台灣一名高中生1月與家人同遊希臘，出國很久，3月5日返台，15日確診2019冠狀病毒疾病，達停課標準。圖為14日希臘雅典有遊客戴上口罩防疫。（法新社提供）

（中央社記者陳偉婷、張雄風、許秩維台北15日電）台灣一名高中生確診2019冠狀病毒疾病，達停課標準。目前匡列相關接觸者16人，中央流行疫情中心指揮官陳時中今天坦言，此案對社區感染形成壓力，匡列的接觸者會更多。教育部表示，這名學生就讀班級將停課14天，學校也將消毒。

中央流行疫情指揮中心下午在記者會宣布，新增6例COVID-19（俗稱武漢肺炎）確診個案，都為境外移入個案，相關個案的足跡包含泰國、日本北海道、埃及、土耳其、杜拜、西班牙、希臘等。

防疫資訊

其中，案59為北部10餘歲男性，為一名高中生，因確診2019冠狀病毒疾病，已達班級停課標準，該校也被列為重點學校，啟動相關疫調和加強消毒。

目前案59匡列相關接觸者16人，但疫情指揮中心社區防疫組副組長莊人祥在記者會表示，這名學生早上才確診，相關接觸者持續匡列中。

陳時中也表示，對案59比較擔心，其1月與家人同遊希臘，出國很久，3月5日才返台，12日出現喉嚨痛情形，13日因咳嗽、流鼻水、頭痛等症狀就醫，時間拉得很長，對疫調、社區感染形成壓力，且匡列的接觸者會比目前匡列的多很多。

根據教育部「嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）疫情停課標準」，高級中等以下學校1班有1人被指揮中心列為確定病例，則該班停課14天。

中央流行疫情指揮中心15日宣布，新增6例2019冠狀病毒疾病確診，為單日新高。其中一名為學生，達到停課標準，也會持續追蹤相關接觸者。圖前左至右為指揮官陳時中、指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳、教育部國民及學前教育署長彭富源交換意見。中央社記者郭日曉攝　109年3月15日
中央流行疫情指揮中心15日宣布，新增6例2019冠狀病毒疾病確診，為單日新高。其中一名為學生，達到停課標準，也會持續追蹤相關接觸者。圖前左至右為指揮官陳時中、指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳、教育部國民及學前教育署長彭富源交換意見。中央社記者郭日曉攝　109年3月15日

教育部國民及學前教育署長彭富源指出，依據教育部停課標準，確診學生就讀的該班已達停課要求，後續將配合指揮中心疫調，完整蒐集確診學生相關接觸史和上課紀錄，並呈報指揮中心，學校同時也會進行消毒作業。

彭富源指出，先前教育部已提供開學防疫備用物資給各校，針對確診學生就讀的學校，教育部也列為重點學校，將提供更多防疫物資，並請該縣市教育局處提報需求，教育部會盡力協助；針對停課部分，也已演練線上補課。

指揮中心補充，至於教師部分，將進一步瞭解確診學生在教室裡的座位，以及與授課教師的互動，再決定教師是要居家檢疫或自主健康管理。

彭富源提到，目前發給各校的防疫備用口罩，除了提供給有呼吸道症狀的學生、老師外，也可以提供給校內護理師、警衛、測量體溫的人員使用。（編輯：管中維）1090315

台灣15日新增確診6例，全為境外移入個案，目前累計59人感染武漢肺炎。（中央社製圖）
台灣15日新增確診6例，全為境外移入個案，目前累計59人感染武漢肺炎。（中央社製圖）
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