更多編輯台推薦新聞：
特派專欄／比利時關閉餐廳咖啡館 全民體驗社交疏離新生活
國際

特派專欄／比利時關閉餐廳咖啡館 全民體驗社交疏離新生活

爸爸是口罩國家隊 小學生日記刻下技術員光榮勳章
產經

爸爸是口罩國家隊 小學生日記刻下技術員光榮勳章

武漢肺炎衝擊各國高層 確診或在家上班愈見普遍
國際

武漢肺炎衝擊各國高層 確診或在家上班愈見普遍

武漢肺炎疫情延燒 蘋果暫關閉大中華區以外直營店
國際

武漢肺炎疫情延燒 蘋果暫關閉大中華區以外直營店

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
武漢肺炎／義大利首位市長病逝 全國逾2萬人感染釀1441死
首頁 / 生活

134國家地區有武漢肺炎 陳時中：出國活動應忍忍

最新更新：2020/03/15 17:35
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中15日下午在記者會宣布，台灣新增6例COVID-19（俗稱武漢肺炎）確診個案，為單日新增新高。6人都是境外移入個案。目前累計59例確診中，27例為本土、32例為境外，境外移入多也讓人警惕，提醒民眾應避免非必要的國外旅遊。中央社記者郭日曉攝　109年3月15日
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中15日下午在記者會宣布，台灣新增6例COVID-19（俗稱武漢肺炎）確診個案，為單日新增新高。6人都是境外移入個案。目前累計59例確診中，27例為本土、32例為境外，境外移入多也讓人警惕，提醒民眾應避免非必要的國外旅遊。中央社記者郭日曉攝　109年3月15日

（中央社記者陳偉婷、張雄風台北15日電）2019冠狀病毒疾病疫情蔓延，疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，非必要的國際活動應忍一忍，到國外不如留在台灣，相對安全。但關久也會悶出病，可適度到開放空間走走。

中央流行疫情指揮中心指出，全球累計15萬2581例COVID-19（俗稱武漢肺炎）確診，分布於134個國家/地區；病例數以中國8萬844例、義大利2萬1157例、伊朗1萬2729例、韓國8086例及西班牙5753例為多。

台灣近日新增的2019冠狀病毒疾病確診者個案，也多與境外有關，多有歐亞旅遊史。目前台灣的59名確診者中，境外移入32例、本土27例。

陳時中下午在記者會表示，考量國外疫情，民眾若有出國計畫，應該忍一忍。但防疫，生活總是要過，要到國外不如留在台灣，只要保持距離、適當間隔，相對安全很多。

陳時中也說，防疫之餘社會運作也要持續，民眾心情愉快對免疫力也有幫助，關久也會悶出病，適度到開放空間走一走，但不要到網咖等密閉空間，風險相對高。（編輯：管中維）1090315

台灣15日新增確診6例，全為境外移入個案，目前累計59人感染武漢肺炎。（中央社製圖）
台灣15日新增確診6例，全為境外移入個案，目前累計59人感染武漢肺炎。（中央社製圖）
延伸閱讀
澳洲宣布入境自主隔離14天 外國郵輪禁泊30天西班牙武漢肺炎疫情加劇 全民非必要禁止外出15天法國宣布疫情進入第3階段 下令關閉非必要商家社交距離成武漢肺炎防疫關鍵 專家：非拒絕往來第二批武漢包機1人發燒後送　初判尿道感染武漢肺炎蔓延非洲 納米比亞與盧安達皆出現病例
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報