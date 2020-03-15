134國家地區有武漢肺炎 陳時中：出國活動應忍忍

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中15日下午在記者會宣布，台灣新增6例COVID-19（俗稱武漢肺炎）確診個案，為單日新增新高。6人都是境外移入個案。目前累計59例確診中，27例為本土、32例為境外，境外移入多也讓人警惕，提醒民眾應避免非必要的國外旅遊。中央社記者郭日曉攝 109年3月15日

（中央社記者陳偉婷、張雄風台北15日電）2019冠狀病毒疾病疫情蔓延，疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，非必要的國際活動應忍一忍，到國外不如留在台灣，相對安全。但關久也會悶出病，可適度到開放空間走走。

中央流行疫情指揮中心指出，全球累計15萬2581例COVID-19（俗稱武漢肺炎）確診，分布於134個國家/地區；病例數以中國8萬844例、義大利2萬1157例、伊朗1萬2729例、韓國8086例及西班牙5753例為多。

台灣近日新增的2019冠狀病毒疾病確診者個案，也多與境外有關，多有歐亞旅遊史。目前台灣的59名確診者中，境外移入32例、本土27例。

陳時中下午在記者會表示，考量國外疫情，民眾若有出國計畫，應該忍一忍。但防疫，生活總是要過，要到國外不如留在台灣，只要保持距離、適當間隔，相對安全很多。

陳時中也說，防疫之餘社會運作也要持續，民眾心情愉快對免疫力也有幫助，關久也會悶出病，適度到開放空間走一走，但不要到網咖等密閉空間，風險相對高。（編輯：管中維）1090315