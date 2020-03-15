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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情3/100

西班牙武漢肺炎疫情加劇 全民非必要禁止外出15天

最新更新：2020/03/15 08:08
為了抑制武漢肺炎疫情擴散，西班總理桑傑士14日發表全國電視演說宣布，境內4700萬人口將部分封鎖。圖為西班牙巴塞隆納機場旅客戴著口罩。（美聯社）
為了抑制武漢肺炎疫情擴散，西班總理桑傑士14日發表全國電視演說宣布，境內4700萬人口將部分封鎖。圖為西班牙巴塞隆納機場旅客戴著口罩。（美聯社）

（中央社馬德里14日綜合外電報導）西班總理桑傑士（Pedro Sanchez）今天發表全國電視演說宣布，境內4700萬人口將部分封鎖，作為15天緊急狀態的一部分，致力抑制2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎）疫情擴散。（延伸閱讀：西班牙總理辦公室：總理夫人確診武漢肺炎

路透社報導，桑傑士表示，所有西班牙人必須待在家中，除非是外出購買食物、藥品，前往醫院或工作，或處理其他緊急事務，部分限制行動自由措施從14日開始實施。

桑傑士指出，他知悉這些措施勢必會對民眾及商業帶來重大衝擊，但保證政府一定會竭盡所能緩和這類衝擊。

酒吧、餐廳、除販售食物和其他基本主食以外的所有商店、會議中心以及所有休閒和運動設施，包括電影院、劇院、游泳池和足球場，全都得關閉。

大眾運輸將會縮減營運，中程鐵路運輸業者奉令減少服務。但這項緊急狀態命令，預料不會關閉西班牙邊界。

西班牙是歐洲疫情第2嚴重國家，僅次於義大利。總理桑傑士（圖）14日宣布進入緊急狀態。（圖取自facebook.com/pedro.sanchezperezcastejon）
西班牙是歐洲疫情第2嚴重國家，僅次於義大利。總理桑傑士（圖）14日宣布進入緊急狀態。（圖取自facebook.com/pedro.sanchezperezcastejon）

在15天緊急狀態期間，西班牙內政部將接掌全國警力，包括地方和地區警力，武裝部隊則會待命，於必要時伸援。

根據規劃，衛生和運輸部的權限也會擴及全國，接掌地方或地區的部分權力。在緊急狀態草案曝光後，加泰隆尼亞及巴斯克自治區領袖立即抨擊這類措施。

西班牙是歐洲疫情第2嚴重國家，僅次於義大利。國營電視頻道TVE報導，目前境內感染武漢肺炎不治病患共193人，累計確診感染6250例。

西班牙政府原本預計今天宣布緩和疫情衝擊的經濟和社會措施，但歷時7小時的內閣緊急會議，與會部長未能達成共識。

桑傑士表示，政府將會在下次內閣會議通過這些措施，並稱抗疫勢必會帶來巨大經濟衝擊，政府必會竭盡所能緩和這類衝擊。（譯者：劉學源）1090315

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