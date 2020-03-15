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武漢肺炎加速擴散 法總理：關閉非民生必需場所

最新更新：2020/03/15 04:53

（中央社巴黎14日綜合外電報導）為抑制武漢肺炎加速擴散，法國今天大舉升高防疫舉措，總理菲力普宣布，從14日午夜起關閉包括商店、咖啡廳、餐廳和娛樂設施等所有非民生必需公共場所。

法新社報導，總理菲力普（Edouard Philippe）在記者會上宣布，「我已決定從午夜（格林威治時間23時）起關閉國內接待公眾的非民生必需場所，直到進一步通知。這包括主要是咖啡廳、餐廳、電影院和迪斯可舞廳。」

此外，衛生部公衛署長沙羅孟（Jerome Salomon）宣布，境內感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）不治病患過去一天增加12人，增至91人，累計確診感染達4500例。

沙羅孟又說，法國如今處於最高層級衛生警戒，意味冠狀病毒目前正猖獗地在法國境內傳播。沙羅孟指出，過去72小時期間，確診感染人數倍增。

菲力普表示，在先前宣布的首波防疫措施未獲充分奉行後，決定祭出這些新措施。宗教場所將會維持開放，但所有禮拜等儀式必須延期。

他又說，除諸如超市、藥局和加油站等民生必需服務以外，商店也必須關閉。

大眾運輸將會持續營運，但菲力普敦促法國人「抑制行動」，避免城際旅行。

但菲力普堅稱，儘管祭出嚴格新防疫措施，但首回合地方選舉將會如期於15日舉行，並嚴格遵守保持距離的指引。（譯者：劉學源）1090315

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