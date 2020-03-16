探病防疫 成醫高醫防護再升級

（中央社記者楊思瑞、王淑芬綜合16日電）武漢肺炎延燒，高醫今天宣布，18日起凡近14天內返國病人，一律院外「返國關懷門診」就醫。台南成大醫院則是明天起實施一般病房全天候謝絕訪客措施，以減少傳染風險。

因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）國際疫情攀升，境外移入病例逐漸增多，高雄醫學大學附設中和紀念醫院18日起擴大病人分流措施。病人如有指定科別醫師，可透過視訊看診；若有發燒或呼吸道症狀，則改至急診室外的發燒篩檢站處置。

高醫副院長吳登強說明，疫情迅速飆升，越來越多國家被列入旅遊警告地區，除了政府公告為三級旅遊警示地區返國人士及其同住者外，高醫擴大病人分流措施，將原先設在急診室的戶外帳棚區，改移至自由路啟川大樓門口處，針對近14天內自國外返國人士，若無發燒或呼吸道症狀，卻有其他疾病就醫需求，由醫護人員提供量測體溫、抽血及內外科就診詢問等服務，以確保自身、醫護人員及其他病人的就醫安全。

高醫新聞稿表示，院內掛號櫃檯不再受理現場掛號，想看門診、做健檢或體檢民眾，可利用網路掛號或高醫APP或人工電話掛號專線07-3212831(週一至週五8:00-16:00；週六:8:00-11:00)。有臨時掛號需求，醫院在十全路、自由路大門口各設置一檯自助掛號機；早上7時30分至8時30分，另有專人駐點十全路大門口協助掛號。

至於病房陪病，非開放時間都依政府規定謝絕訪客。開放時間，一般病房限週一至週五「11:30-12:30」、「17:30-18:30」二個時段，以及週六「11:30-12:30」。特殊病房(全院加護病房、新生兒中重度病房、亞級性呼吸照護病房)每日限「11:30-12:00」一個時段。不論任何病房開放時段，一床含陪病者至多2人，開放時段並依疫情變化調整公告。

另外，國立成功大學附設醫院2日起實施的病房探陪病規定中，一般病房僅開放每天下午「5：30-6：30」的1個小時探病時間。院方今天進一步宣布，明天起提升防疫規格，一般病房全天候謝絕訪客。這項管制措施只針對一般病房。

成大醫院指出，至於燒傷中心、加護病房，仍維持只能1人陪病。燒傷中心探病時間為每天下午「2：00-3：00」；加護病房探病時間下午「6：00-6：30」。（編輯：孫承武）1090316