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口罩購買實名制
口罩實名制2.0上路，試辦預購期1週，3月19日簡訊通知付費，民眾自付運費7元，僅開放購買成人口罩，同樣是每7天可買3片，每週約有233萬人次買得到。
口罩購買實名制
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口罩購買實名制2/55

口罩2.0今開放繳費 eMask平台功能導航一次看

最新更新：2020/03/19 13:44
口罩實名制2.0預購19日開始繳費，民眾需上eMask口罩平台付款。（中央社檔案照片）
口罩實名制2.0預購19日開始繳費，民眾需上eMask口罩平台付款。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳佳蓉台北19日電）口罩實名制2.0預購今天開始繳費，民眾需上eMask口罩平台付款，點選網站最右側「繳費查訊」區，輸入身分證字號及手機末3碼，就可取得轉帳付款帳號，信用卡支付則須以健保卡或自然人憑證登入操作。

口罩實名制2.0今天早上8時起開放繳費，至21日晚上8時截止，系統已陸續以電子郵件通知民眾付款。

關貿網路公司表示，不論民眾是以「全民健保行動快易通」App或「eMask口罩預約平台」登記預購口罩，繳費時一律要先透過eMask平台，後續才能完成付款，繳費方式有網路銀行、ATM及信用卡3種。

關貿網路公司說明，民眾進入eMask平台網站後，會看見「健保卡＋註冊密碼」、「自然人憑證」及「繳費查詢（簡易查詢版）」3個區塊，選擇以網路銀行或ATM繳費，可直接進入最後右邊的「繳費查詢」區，只要輸入身分證字號及手機末3碼，就可取得轉帳帳號，省下插卡登入步驟。

民眾進入eMask平台網站後，會看見「健保卡＋註冊密碼」、「自然人憑證」及「繳費查詢（簡易查詢版）」3個區塊。（圖取自eMask口罩預購系統網頁）
民眾進入eMask平台網站後，會看見「健保卡＋註冊密碼」、「自然人憑證」及「繳費查詢（簡易查詢版）」3個區塊。（圖取自eMask口罩預購系統網頁）

如果想以信用卡支付，則一定要經由「健保卡＋註冊密碼」或「自然人憑證」區，搭配讀卡機，插入健保卡或自然人憑證驗證登入。

同時提醒民眾，以「全民健保行動快易通」App預購者，付款方式只限ATM支付；有幫家人或朋友代為繳費需求的民眾，可使用信用卡繳款，登入後可不限人數，一次輸入多組身分證字號，單筆一次支付完成。

至於轉帳手續費，財金公司表示，在全體金融機構通力合作下，民眾不論是ATM轉帳（含實體、網路或行動銀行等通路）、信用卡付款、或「台灣Pay」付款，通通免手續費；ATM轉帳次數，也不會與小額轉帳每日每帳戶第1筆免收跨行手續費的交易併計。（編輯：林淑媛）1090319

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