送愛台東偏鄉 攜手門諾基金會照顧弱勢

（中央社記者李先鳳花蓮縣25日電）門諾基金會在花東偏鄉提供弱勢民眾長照服務，6輛長照巴士屆齡汰換，一群善心人士組成的「感恩會」今天捐贈1輛長照巴士，發揮愛的力量，希望喚起更多人伸援。

捐贈儀式上午在門諾基金會盛恩堂舉行，董事長陳永興表示，近年服務觸角伸到台東，照顧長濱鄉、東河鄉等偏遠海線的弱勢民眾，但因地形狹長，單趟里程數往往逾百公里，車輛的消耗不小，今年預計還要再汰換6輛長照巴士。

去年11月成立的「感恩會」，是由會長高明偉發起的民間組織，目前成員有10人，大多是他的親朋好友，大家共同的信念就是希望可以對社會有貢獻。10多歲時來台唸書的高明偉是緬甸華僑，工作行有餘力回饋社會，與好友共同成立感恩會。他說，成員都是普通家庭與上班族，大家只是盡一份心力希望能拋磚引玉。

台東地形狹長、偏鄉交通也較為不便，醫療和長照資源長期集中於市區，然而台東的人口老化程度也以長濱、東河等離市區車程遙遠的鄉鎮最為嚴重，為了偏鄉弱勢民眾的需求，有了長照巴士的出現。

長照巴士主要服務65歲以上失能老人、失能身心障礙者、55至64歲的失能原住民、50歲以上失智症者等對象，解決就醫、復健等交通車程的問題。門諾基金會的台東交通中心目前有長照巴士10輛，108年度每個月服務269人、累積6873人次；109年度的目標則是希望可以累積10000人次，服務更多的身障朋友。

台東交通中心從106年開始肩負著服務台東的責任，目前服務人次穩定成長。以老化指數最高的長濱鄉為例，長濱鄉需求人數為480人，但長照交通個案約只有30人；東河鄉需求人數為513人，個案約為66人；鹿野鄉需求人數為439人，個案約10人。可見仍有許多長輩沒辦法使用到服務。

且受限於地理環境，單次車程就需要1個小時，例如從台東市區到東海岸的長濱鄉，單趟就是70公里，到南橫路上的霧鹿部落，則是60公里，動輒一天百公里以上的里程，消耗車輛壽命，雖然基金會已撙節使用，但目前仍有6輛（台東3輛、花蓮3輛）長照巴士已屆齡汰換邊緣，對於需要自籌的社福團隊來說是不小的負擔。（編輯：孫承武）1090325