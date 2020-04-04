基層醫師第一線抗疫 全聯會盼規劃防疫診所

（中央社記者蘇龍麒、王揚宇台北4日電）全國有超過5萬名基層診所醫師，站在防疫的第一線。中華民國醫師公會全國聯合會理事長邱泰源說，希望從基層診所中規劃出20%的防疫診所，讓其他80%的基層診所正常運作，才有能量打這場防疫持久戰。

根據中央健康保險署的統計，1月13日到2月3日間，從中港澳回國後就醫的人數共有24.5萬人次，其中有75.94%是到基層診所就醫，讓這些診所的醫護人員，幾乎是與武漢肺炎進行近距離的肉搏戰，備感壓力。

身兼中華民國醫師公會全國聯合會理事長的民進黨立委邱泰源，同時也是台大醫學系的教授，全台有數千名醫師曾經是他的學生，也透過他來尋求全聯會的支援。

曾經在偏鄉衛生所服務過的邱泰源說，他來自基層體系，加上曾經參與SARS期間的防疫工作，深知單一診所並沒有調度物資與防疫的能力，診所常常成為防疫的孤島，因此他透過全聯會的動員，除了調度診所買不到的物資，也擬定基層診所對武漢肺炎的處置工作流程，隨著疫情的轉變，這項工作流程已經修改過7、8個版本，而這些都是來自於當年SARS留下的經驗。

他指出，今年1月初中國發生疫情後，全聯會就召開會議討論因應之道，當下決定採購100萬片的醫用口罩，原本打算至少可以在防治流感派上用場，沒想到武漢肺炎疫情日趨猛烈，這批口罩及時到貨，透過各縣市醫師公會發放到基層診所，在農曆年前後為台灣守住疫情擴散的可能性。

隨著疫情日益嚴重，基層診所開始反映缺乏防水隔離衣、面罩、酒精、額溫槍等防疫物資。

邱泰源說，全聯會上下一起動員，找廠商、找政府，用盡各種方法調度物資，希望基層診所第一線的防疫工作不能潰散。

據了解，經過全聯會三個月來的努力，醫療用口罩、面罩都已經慢慢足夠，但基層醫療院所仍然需要N95口罩、額溫槍、防水隔離衣、酒精等物資，但這些物資要靠單一診所採購到，都是不可能的事。

雖然中華民國醫師公會全國聯合會為了防疫，已經賠上了不少錢，但邱泰源說，能幫基層診所撐住防疫的工作，這一切都是值得的。

隨著疫情戰線的一再拉長，全聯會也在規劃基層診所的下一步因應之道。邱泰源說，希望未來能夠建立起「分級醫療」的概念，針對感冒、肺炎等症狀，從基層診所中，規劃出20%的防疫診所，讓有類似症狀的民眾盡量集中到防疫診所，也讓其他80%的基層診所能夠恢復正常運作，這樣才能夠讓一線的醫護人員撐得住這場防疫的持久戰。（編輯：張均懋）1090404