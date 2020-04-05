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有旅遊史接觸史且腹瀉 納武漢肺炎通報採檢
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武漢肺炎疫情2/100

有旅遊史接觸史且腹瀉 納武漢肺炎通報採檢

最新更新：2020/04/05 16:23
疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳5日說，近日武漢肺炎確診個案發現腹瀉症狀者明顯變多，決定將腹瀉列入通報定義。圖為桃園機場返台旅客排隊搭乘防疫專車。（中央社檔案照片）
疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳5日說，近日武漢肺炎確診個案發現腹瀉症狀者明顯變多，決定將腹瀉列入通報定義。圖為桃園機場返台旅客排隊搭乘防疫專車。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳偉婷、張雄風台北5日電）疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今天說，近日武漢肺炎確診個案發現腹瀉症狀者明顯變多，決定將腹瀉列入通報定義，若有腹瀉且有相關旅遊史、接觸史者，應採檢。

防疫資訊

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳下午在記者會表示，專家小組4日召集會議，討論確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）者腹瀉症狀是否納入通報定義。

張上淳說，在3月31日前，台灣322例武漢肺炎確診者中，僅19例出現腹瀉症狀，占6%，確診者主要症狀還是以發燒、咳嗽居多。但從4月1日至4月3日起確診的26人中，就有5人有腹瀉，占19%，比先前的占比高許多。

張上淳指出，先前已經發現嗅覺、味覺喪失症狀者也有增加。3月24日前，216名確診者中，僅5人有味嗅覺喪失問題（2.3%），但3月25日至4月3日的132人中，就有29人出現味覺或嗅覺喪失，占22%。

張上淳表示，腹瀉和味覺、嗅覺喪失都列入通報定義；但因腹瀉者相當多，必須搭配有相關旅遊史和接觸史才需採檢；味覺和嗅覺喪失者相對少數，可循社區擴大採檢管道，有症狀就可採檢。

此外，指揮中心指揮官陳時中說，在維持正常生活下，防疫也要進行，擬訂定彈性上班制度，讓上下班不會擠在同一時段，未來一週討論後定案。（編輯：管中維）1090405

疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳（前左）5日說，若有腹瀉且有相關旅遊史、接觸史者，應採檢。（中央流行疫情指揮中心提供）中央社　109年4月5日
疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳（前左）5日說，若有腹瀉且有相關旅遊史、接觸史者，應採檢。（中央流行疫情指揮中心提供）中央社　109年4月5日
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