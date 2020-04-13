女兒西班牙染疫 僑委劉金枝：心中懸著一顆石頭

僑務委員劉金枝的一對女兒，在西班牙擔任醫護人員救治武漢肺炎患者時染疫。圖為大女兒李慧伶在染疫前，傳給媽媽劉金枝的照片。（國民黨立委溫玉霞辦公室提供）中央社記者劉冠廷傳真 109年4月13日

（中央社記者劉冠廷台北13日電）僑務委員劉金枝的一對女兒，在西班牙擔任醫護人員救治武漢肺炎患者時染疫，劉金枝今天說，早在疫情發生時，女兒就說早晚會被感染；她形容這就像心中懸著一顆石頭，無法用言語形容。

劉金枝的一對女兒，在西班牙擔任醫護人員，卻不幸感染武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）；經治療後順利康復，當劉金枝的大女兒李慧伶被推出加護病房，醫院醫護更是列隊鼓掌，獲得當地媒體大篇幅報導。

國民黨立委溫玉霞昨晚透過臉書發布此消息後，受到社會關注，她今天下午在立法院以視訊的方式聯繫遠在西班牙的劉金枝，讓劉金枝向外界報告女兒目前的狀況。劉金枝表示，謝謝大家的關懷，兩個女兒都已在家治療、休養，身體還是很虛弱，但這是正常的，應該沒有問題，可以渡過這難關。

談到大女兒李慧伶，劉金枝說，現在已好多了，本要在普通病房再住2週，但身為醫師的先生建議，女兒還很虛弱，怕感染其他病菌，返家自己隔離休養比較好，因為現在西班牙醫院的病房，也已爆滿。而小女兒李慧芯症狀較輕，目前在隔離中，現在女兒都不敢回家，怕傳染給她，就靠朋友互相照顧、幫忙。

劉金枝也說，由於先生在愛爾蘭當醫生、兒子在美國擔任放射科醫生，兩個女兒現在也分別住在別的地方隔離治療，變成一家人分別住在5個地方，現在就靠視訊聯繫，互報平安，加油打氣。

提到女兒染疫，劉金枝表示，擔心比較多，早在疫情發生時，她就開始擔心了，因為女兒就曾說早晚會被傳染，這是她最心痛的，她形容這就像心中懸著一顆石頭，沒辦法用言語形容，家中有醫療人員的家人，情況都跟她一樣。

她說，不幸確診後，就要來面對，就是靜靜的等待、祈福能夠早日康復，因為誰都不知道未來會怎樣，在還沒有解藥的情況下，她也提醒，大家要多注意衛生、戴口罩、少出門。

如何替女兒加油打氣，她說，大女兒日前在加護病房、戴呼吸器，一天只能通2次電話，先生會去關照，她就算擔心，這2通電話就讓給先生去關心了解；小女兒比較好一點，但也是在家隔離，也很虛弱，接電話時都有氣無力，所以儘量讓女兒休息，不打擾。她一度哽咽的說到，看女兒的影片，眼淚都掉出來了，看了就是很難過，但還是鼓勵女兒要撐過去。

劉金枝哽咽的繼續說，她知道女兒很虛弱，非常的擔心，但就交給先生去處理，她只能把自己照顧好，孩子都告訴她，要她不要出事，因為沒辦法回來看她，所以她天天就是在家、院子看花看草度過。

溫玉霞則說，她與劉金枝是好朋友，聽到她的孩子確診，也是感同身受，這也讓她想到海外也有許多狀況發生，大家就是一起鼓勵，要正面去面對；談起口罩，她則說，許多僑界都集資捐助各地政府，雖然國家有捐口罩到各國，但僑界捐的比國家還多，台商都會想辦法搜集物資，捐給當地的警消人員，在最困難的時期，台商除了顧好自己，也在照顧當地政府，以這些台商為傲。（編輯：林興盟）1090413

僑務委員劉金枝的小女兒李慧芯目前正在居家隔離治療中，劉金枝說，小女兒也很虛弱，接電話時都有氣無力，所以儘量讓女兒休息，不打擾。（國民黨立委溫玉霞辦公室提供）中央社記者劉冠廷傳真 109年4月13日