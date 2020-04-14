武漢肺炎／珊瑚公主號3返台者屬明知故犯 隔離採檢須自費

珊瑚公主號7人返台已4人確診，其餘3名第一次採檢陰性者將列為明知故犯。圖為珊瑚公主號停靠邁阿密港。（美聯社）

（中央社記者張茗喧、陳偉婷台北14日電）珊瑚公主號7人返台已4人確診，其餘3名第一次採檢陰性者將列為明知故犯。指揮中心指揮官陳時中指出，將對其徵收集中檢疫、檢驗費用，估每人約自付新台幣5萬1000元。

行政院長蘇貞昌今天上午表示，珊瑚公主號乘客明知疫情嚴重，還要出去搭郵輪、趴趴走，對於明知故犯、增加國家醫療資源負擔的行為，將要求衛福部和防疫相關單位，讓這些患者多負一點責任。

陳時中今天下午在記者會中表示，對於不注意疫情、增加社會負擔者，可根據「傳染病防治法」第58條，對於出入風險區域者徵收相關費用，除治療費用由台灣支出外，其餘集中檢疫費、採檢費將由患者自行負擔。

指揮中心指揮官陳時中14日指出，將對珊瑚公主號返台其中3人徵收集中檢疫、檢驗費用，估每人約自付新台幣5萬1000元。（疫情指揮中心提供）

指揮中心發言人莊人祥指出，目前7名曾搭乘珊瑚公主號的台灣民眾返台後，已有4人確診住院治療，其餘3人一採陰性，仍在集中檢疫所隔離當中，必須自行負擔每次3000元採檢費用，以及每天3000元集中檢疫費用。

集中檢疫所費用以每天3000元、住14天計算，支出為4萬2000元，若再加計3次採檢費用9000元，因此珊瑚公主號目前這3名一採檢陰性者需要自付金額約5萬1000元。

陳時中13日表示，案389至392與另3名親友（共7人）於2月15日至美國、秘魯、玻利維亞、巴西及智利等地旅遊，並於3月5日從智利登上珊瑚公主號遊輪，原定3月19日於阿根廷結束旅程，但由於阿根廷等多國封鎖邊境導致郵輪無法停泊，珊瑚公主號在海上漂流多日，並於4月4日上午停靠美國佛羅里達州邁阿密港，當時船上已有12名旅客及10名船員確診感染，其中3名旅客死亡。（編輯：陳政偉）1090414