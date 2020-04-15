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首頁 / 生活

北捷測乘客體溫 至今共4人超過38度拒載

最新更新：2020/04/15 17:41

（中央社記者梁珮綺台北15日電）台北捷運公司從2月底起陸續在台北車站等站裝設紅外線熱顯像儀，體溫若超過攝氏38度不得搭乘，北捷今天表示，至今有4人超過38度，其中2人由救護車送醫、2人由親友帶回。

台北市副市長蔡炳坤今天到北捷中山站視察防疫措施，包括紅外線熱顯像儀、千人防疫就業方案實施等，並接受媒體聯訪。

他表示，北捷從2月底起，陸續在人流較多的台北車站、市政府站、西門站等車站裝設紅外線熱顯像儀，目前共有11部，未來等廠商到貨後，會依序在板橋站、忠孝復興站、龍山寺站等站裝設。

台北捷運公司總經理沈志藏補充，自裝設紅外線熱顯像儀以來，共有4名民眾溫度超過37.5度、使用耳溫量測後超過38度，其中2人直接搭救護車送醫、2人則由親友帶回。

蔡炳坤也表示，現在民眾搭乘大眾運輸工具要強制戴口罩，政策推行以來，民眾戴口罩搭捷運已成為習慣，最初仍有近千人未戴口罩、經勸導後不搭，截至4月13日僅剩下25人。

另外，受疫情影響，北捷每天平均運量較去年同期下降，去年3月日均量為217萬人次、4月1日至14日為203萬人次，而今年3月日均量為172萬人次、4月1日至14日為139萬人次。（編輯：張芷瑄）1090415

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