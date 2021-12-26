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台鐵EMU3000列車首航 蘇貞昌：目標行車運轉零事故

2021/12/26 09:53（12/26 13:49 更新）
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台鐵局26日在台東車站舉辦EMU3000新城際列車首航典禮，行政院長蘇貞昌（左7）、交通部長王國材（左6）等人出席，並在典禮現場向民眾承諾，政府與台鐵局將從人、車、路與制度等四面向落實改革。中央社記者盧太城攝 110年12月26日
台鐵局26日在台東車站舉辦EMU3000新城際列車首航典禮，行政院長蘇貞昌（左7）、交通部長王國材（左6）等人出席，並在典禮現場向民眾承諾，政府與台鐵局將從人、車、路與制度等四面向落實改革。中央社記者盧太城攝 110年12月26日
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（中央社記者李先鳳台東縣26日電）台鐵局今天上午在台東車站舉辦EMU3000新城際列車首航典禮，行政院長蘇貞昌宣布正式投入營運，他表示，安全是台鐵的核心價值，政府將以「行車運轉零事故」為目標。

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行政院長蘇貞昌、交通部長王國材及台鐵局長杜微等人在典禮現場承諾，政府與台鐵局將從人、車、路與制度等四面向落實改革，並於明年第一季起辦理第三方安全評鑑，以完備鐵路監理機制，並持續檢視台鐵安全管理系統的完整性及有效性，徹底杜絕行車及工安風險。

EMU3000新城際列車將於今年底前完成7列共84輛的交車目標，並計劃於12月29日前至少完成3編組的測試工作，營運初期以服務宜、花、東民眾為主，以有效疏解花東地區一票難求的情形。（編輯：唐聲揚）1101226

台鐵局26日在台東車站舉辦EMU3000新城際列車首航典禮，行政院長蘇貞昌（右）宣布車隊正式投入營運。中央社記者盧太城攝 110年12月26日
台鐵局26日在台東車站舉辦EMU3000新城際列車首航典禮，行政院長蘇貞昌（右）宣布車隊正式投入營運。中央社記者盧太城攝 110年12月26日
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