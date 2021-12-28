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白天漸回暖南部高溫上看25度 北部東部留意短暫雨

2021/12/28 08:24（12/28 08:39 更新）
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（中央社台北28日電）中央氣象局今天表示，白天起大陸冷氣團減弱，各地氣溫略回升，北部及東半部仍有局部短暫雨，中南部山區偶有局部短暫小雨，其他地區為多雲到晴天氣。

氣象局網站發布訊息指出，今天清晨大陸冷氣團影響，各地氣溫仍偏低，台南以北及宜蘭低溫僅攝氏11至13度，其他地區14至17度，大家仍應做好禦寒保暖措施。

氣象局指出，白天起大陸冷氣團減弱，各地氣溫略回升，苗栗以北及宜蘭高溫19、20度，中彰投雲嘉南及花蓮21、22度，高屏及台東23至25度。

降雨方面，氣象局表示，迎風面的北部及東半部地區仍有局部短暫雨，中南部山區偶有局部短暫小雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

因東北風偏強，雲林至桃園、恆春半島沿海地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，海邊作業或活動應注意安全。

根據環保署空氣品質預報資訊，今天大陸冷氣團逐漸減弱，台灣環境風速亦減弱；迎風面竹苗以北空品區擴散條件仍較佳，雲嘉南至高屏空品區擴散條件稍轉差。

竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。（編輯：謝雅竹）1101228

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