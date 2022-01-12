星宇航空首架廣體機2月中交機 5月飛亞洲重點城市

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星宇航空12日預告，星宇首架廣體客機A330neo預定2月中旬交機，完成新機導入驗證及機組人員訓練後，5月投入營運。（星宇航空提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年1月12日

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（中央社記者汪淑芬台北12日電）星宇航空今天預告，星宇首架廣體客機A330neo預定2月中旬交機，5月開航亞洲重點城市。

星宇航空發布新聞稿指出，將引進8架A330neo，是全台首款機型，首架A330neo編號B-58301，預計2月中旬交機，完成新機導入驗證及機組人員訓練後，5月投入營運，飛航新加坡、曼谷等亞洲重點城市，迎接疫後逐步復甦後的旅運市場，今年將再陸續引進3架同款新機。

另外，星宇航空規劃未來飛越洋長程航線的17架A350飛機，首架也預計今年中交機。

為迎接A330neo機隊加入，星宇航空也推出以機型為主題打造的全系列周邊商品，包含：動態夜燈音樂鈴、飛行飄帶鑰匙圈、安全帶鑰匙圈頸繩織帶、棒球帽、旅行頸枕等。

星宇航空說，隨新機抵台，還將陸續推出A330neo飛行夾克及飛機模型。（編輯：卞金峰）1110112