北市公布7中型接種站 159家防疫旅館空調合格

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（中央社記者陳怡璇台北12日電）北市府今公布下週開設的7處中型疫苗接種站位置，14日上午9時開始預約；而北市165家防疫旅館的空調檢查結果，159家合格或僅需調整細部、5家優先輔導改善。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）記者會，市長柯文哲說明疫情現況。

柯文哲表示，下週新增7處中型疫苗接種站，包含信義區、大同區、萬華區、文山區、士林區、北投區及內湖區，市府會把17至23日的量能整理好，14日上午9時起讓民眾上北市疫苗預約平台登記。

7中型接種站為信義區的北市府1樓中庭、大同區為爵士廣場、萬華區為富福區民活動中心、文山區為行政中心10樓大禮堂、士林區為義信備用禮堂、北投區為奇岩區民活動中心、內湖區為慈濟內湖聯絡處。

柯文哲並呼籲，希望9至12時可以先讓65歲以上民眾預約，其他人可在12時以後再預約。

而在防疫旅館空調稽查方面，柯文哲指出，北市165家防疫旅館中，159家合格或僅需要換濾網、風扇等細部調整，5家需改善的地方較多，需整層樓暫停營業，若太困難就讓其退場，還有1家整理報告中。

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此外，柯文哲指出，他觀察北市醫院中確診Omicron變種病毒的病患，目前無人插管，推測病毒應流感化，傳染力強但殺傷力較低。

柯文哲說，北市策略是重啟專責防疫旅館，將確診但輕症或無症狀個案在旅館裡隔離，防止再傳染他人與醫療崩潰，若把確診者都放至醫院反而危險，而防疫專責旅館已備好2家，可隨時啟用。（編輯：張銘坤）1110112