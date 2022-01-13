北市聯醫專責病房護理師確診 檢討防護裝備穿脫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

對於北市聯合醫院中興院區及仁愛院區都出現專責病房護理師確診事件，張上淳表示，指揮中心研判病室傳染風險小，要求醫院檢討防護裝備穿脫。（指揮中心提供）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北13日電）台北市立聯合醫院中興院區及仁愛院區都出現專責病房護理師確診事件，疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，研判病室傳染風險小，要求醫院檢討防護裝備穿脫。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，繼台北市立聯合醫院中興院區有護理師確診者後，北市某醫院30多歲女性護理師昨晚經工作定期採檢也確診、Ct值16。台北市長柯文哲今天上午接受媒體聯訪時證實北市聯醫仁愛院區有1名專責病房護理師感染。

張上淳今天下午疫情記者會中說明，北市聯醫仁愛院區新增專責病房護理人員（案17701）確診，曾接種2劑COVID-19疫苗，1月11日完成第3劑疫苗接種，當天下午就出現發燒、流鼻水、喉嚨痛等症狀，1月12日上午赴醫院篩檢站採檢確診，Ct值為16。

張上淳說，仁愛院區護理師確診後，院方馬上採取行動，同病房25名醫護人員進行採檢隔離，同病房暫無其他病例，院方已緊急將病人移至其他病房，完成清空清消，後續會再評估重啟使用時程。

張上淳表示，個案曾有醫院便利商店足跡，醫院非密切接觸者39人，已有36人採檢陰性、3人待採檢。案17701在外租屋處、友人匡列中，已知匡列對象經採檢完成者都是陰性。仁愛院區護理站、環境採檢全數為陰性，現階段研判為單一個案事件。

北市聯醫頻傳專責病房護理師確診，張上淳說，醫護人員照顧確診病人都很辛苦，再加上需要穿著複雜防護裝備，離開病房後還要謹慎脫除，可能有很多地方必須彼此提醒留意，若在忙碌工作中，尤其照顧病危的重症病人，很多環節都可能有小的失誤。

但張上淳也提到，不論是中興院區或仁愛院區，現階段院內照顧都是輕症或無症狀確診者，據了解病室內沒有複雜治療動作，研判在病室內被傳染風險小，由於無法實際看到防護裝備穿脫狀況，無法對此加以評論，但會要求醫院加以檢討，注意防護裝備穿脫流程。

台北市醫師職業工會今天透過新聞稿表示，COVID-19境外移入個案近期大增，台北市有專責病房醫護反映，因為確診者多屬輕症或無症狀，心情無法接受被隔離，竟將病房當作飯店，抱怨沒網路、點外送，甚至將抽風設備關掉。

對此，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，傳染病確診病患依法必須配合主管機關接受治療義務，若違反規定離開病房、關掉通風設備等，衛生局接獲檢舉可開罰；但不會明文禁止確診患者在醫院叫外送，但希望患者知道自己正在接受隔離治療，別把醫院當旅館，要求非醫療照顧服務。（編輯：陳政偉）1110113