染疫西堤工讀生自責連累老師同學 中壢高商校長不捨心疼

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中壢商業高級中等學校校長蘇鴻銘表示，學生職場打工接觸確診者而染疫，實在是情非得已，校方會確實依防疫相關規定做好必要防疫措施。（圖取自蘇鴻銘臉書facebook.com）

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（中央社記者邱筠桃園18日電）中壢商業高級中等學校校長蘇鴻銘表示，認真努力的好孩子利用課餘賺學費，絕沒想到會意外染疫，也使老師和同學遭連累，染疫孩子深深自責實在令人心疼。

聯邦銀行健行分行確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）行員曾到西堤餐廳中壢中山店聚餐吃尾牙，而西堤工讀生（案17774）就讀中壢高商。

蘇鴻銘在社群網站臉書（Facebook）貼文表示，中壢高商溫暖有愛，事發後受影響師生超過2000人，全校一起為防疫而努力，沒任何一句怪罪，並在最短時間完成校園消毒、核酸檢測（PCR）、線上課程及配送隔離所需物資等，相信只要大家都盡一分心力，很快就會回復正常生活。

他說，學生職場打工接觸確診者而染疫，導致這班學生和授課教師被衛生機關通知前往集中檢疫所隔離，但學生打工染疫非屬自願，實在是情非得已，校方會確實依防疫相關規定做好必要防疫措施。

蘇鴻銘表示，停課不停學期間，校方仍會請導師與輔導老師持續關懷學生，所有師生及行政團隊會配合各防疫舉措，盡全力守護師生健康及桃園市，為台灣防疫工作盡心力。（編輯：李明宗）1110118