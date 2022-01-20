21日起連3天各地有雨 下週東北季風增強低溫探15度

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氣象局預估21日起一連3天中部以北、東半部有短暫陣雨，南部局部短暫陣雨，基隆北海岸、宜蘭21日可能有大雨發生。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北20日電）氣象局今天表示，明天起一連3天，南方雲系及鋒面接力影響，各地都會感受到天氣轉差，中部以北、東半部有短暫陣雨，南部局部短暫陣雨，明天基隆北海岸、宜蘭可能有大雨發生。

中央氣象局預報員官欣平告訴中央社記者，明天起一連3天會感覺天氣明顯轉差，各地都有降雨機會，基隆北海岸、宜蘭可能有大雨發生。

官欣平表示，明天、22日南方雲系北移，中部以北、東半部易有短暫陣雨，南部則是局部短暫陣雨，不排除會有較大雨勢；23日則有鋒面通過，降雨以北部、東半部為主，中南部會有局部短暫陣雨，未降雨的時間則是多雲。

官欣平提到，24日起東北季風增強，持續影響至27日；北部、東半部轉為陰雨綿綿的降雨型態，中南部水氣慢慢縮減、轉為多雲到晴，但27日另外有一波中層雲系影響，南部山區、恆春半島可能有局部短暫雨。

氣溫方面，官欣平提到，雖然24日起東北季風增強，但各地低溫其實變化不大，約攝氏15至18度，部分地區可能會再低一些；主要在北部、東半部高溫會有變化，在東北季風影響期間可能不到20度，東北季風減弱後約達23度，其他地區氣溫變化不大。

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官欣平提到，未來幾天高山水氣充足，能否降雪仍要視溫度能否達標準，以3500公尺以上高山（如玉山）比較有可能，但目前觀察下雪的機會不高。

官欣平提醒，預計21、22日夜晚清晨中南部地區易有霧或低雲，23日在鋒面通過之前，西半部地區清晨也容易有霧，影響能見度；另外明天東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區可能有長浪發生。（編輯：張雅淨）1110120