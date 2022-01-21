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遠雄：自貿港區員工染疫 已安排執勤員工快篩

2022/1/21 14:33（1/21 15:19 更新）
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遠雄集團21日證實位於桃園市大園區的自貿港區有員工確診，遠雄表示，已安排執勤員工、廠商人員進行快篩。（圖取自遠雄自貿港區網頁ftz.com.tw）
遠雄集團21日證實位於桃園市大園區的自貿港區有員工確診，遠雄表示，已安排執勤員工、廠商人員進行快篩。（圖取自遠雄自貿港區網頁ftz.com.tw）
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（中央社記者蔡芃敏台北21日電）遠雄集團今天證實位於桃園市大園區的自貿港區有員工確診，遠雄表示，已安排執勤員工、廠商人員進行快篩，港區事業員工待勤區域採分流管制，減少與其他人員接觸。

遠雄集團今天發布新聞稿表示，針對自貿港區員工染疫事件，遠雄已依據中央流行疫情指揮中心防疫措施，緊急執行相關作業，並安排執勤員工、廠商人員在今天完成快篩。

遠雄集團副總經理楊舜欽指出，針對各層樓梯、電梯、廁所及茶水間等公共區域每2小時清消。此外，員工待勤區域也採分流管制，僅能使用專用通道，不得進入園區其他建築物，減少與其他人員接觸。

遠雄表示，本次染疫事件為自由港區營運的港區事業所屬員工，自由港區人員出入均受管制，且各港區事業作業區域分戶獨立，評估事件在可控範圍內。（編輯：黃國倫）1110121

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