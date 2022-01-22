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疫情10/300

北市1本土被兒子傳染 匡列17人居家隔離3人陰性

2022/1/22 16:22
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（中央社記者陳怡璇台北22日電）北市今新增1例本土個案，為一名被從高雄回家的兒子傳染的媽媽，足跡已清消，匡列17人居家隔離並採檢，3人陰性14人檢驗中；兒子的感染源可能與新光輪有關。

台北市衛生局下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，北市新增1本土案18310，為50多歲女性，Ct值為10，被從高雄回家的兒子案18309傳染。

衛生局指出，案18309在高雄讀大學，Ct值24，15日回家有發燒，自行服藥；18日媽媽有咳嗽症狀，19日發燒，20日母子去診所就醫時被建議快篩，發現陽性後至醫院做PCR，21日確診。

衛生局匡列17人居家隔離並篩檢，3人陰性、14人檢驗中並持續疫調。

媒體提問兒子的感染源是否與新光輪有關，衛生局表示，案18309的校區與港區重疊，可能有關聯但北市不清楚詳情，因其活動範圍大部分在高雄，為高雄市衛生局管理。

衛生局專門委員歐佳齡呼籲，民眾如出現喉嚨乾、咳嗽等症狀，可以先在家做快篩再就診，因為如在診所發現陽性個案，醫療量能也會受到影響，另外，也有7家醫院提供採檢站，供民眾篩檢。（編輯：張銘坤）1110122

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